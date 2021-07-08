海地總統遇刺 ｜台網民分享出差被擄經歷　政府營救竟慘敗於黑幫

撰文： 楊永年 最後更新日期： 2021-07-08 19:10

海地總統莫伊茲（Jovenel Moise）在當地時間7月7日凌晨遇刺身亡，消息震驚國際社會。 海地是台灣的邦交國之一，台灣大型社群平台PTT的一名網民，就發文分享其於2019年赴海地出差，在槍林彈雨當中差點客死他鄉的經歷。他更坦言，總統遇刺的一點都不令人意外，甚至恐怕海地的局勢未來恐也難見改善。

蔡英文曾於2019年造訪海地，但因治安考量僅在該地停留4小時。（台灣駐海地大使館提供）

該名網民指出，海地及多明尼加是美國政府在加勒比海的防禦鏈之一，目的是為了牽制古巴的軍事威脅。美國政府在扶持莫伊茲上台後，該國就陷入政府軍和反政府勢力之間的內亂，同時反政府勢力與黑幫有着密不可分的關係。對此狀況，美國政府的立場卻是「將之視為陣前砲灰，內部怎麼亂都不管」。

該名網民又稱，海地幾乎沒有任何海防能力，因此中南美洲的黑槍要走私進入輕而易舉，讓黑幫得以坐擁強大火力，如同軍閥割據般。黑幫的火力之強，遠遠不是台灣的「8+9」（八家將的諧音，原指台灣民間信仰中的八個神明，現在則是指在台灣宮廟扮演這些神明走場的失學青年，而這些人與台灣的黑道多有關連）可比擬。

該名網民稱，他和同事在海地中部地區出差，曾經遭遇黑幫在大馬路上掃射，當時他的車輛被20人至30人左右持槍包圍，車上一行人全數被拖下車搜身，手機、錢包及護照全被洗劫一空，其後更被關到民房中當人質軟禁。

雖然被軟禁沒多久後，獲海地政府出動營救，但軍隊與黑幫交火竟然會被打敗。該名網民最後的結局是安排他人透過關係付贖金「交保」獲釋，然後再在警察的引領下，穿越佈滿燃燒廢輪胎和彈殼的馬路，離開被軟禁的地點。

該名網民更透露，當時一同被擄的外國技術團加拿大人已當場中槍身亡，智利大使則在另一個工區視察時被開槍挾持，大貨車連車帶人被劫走。

該名網民坦言，黑幫猖獗的程度，讓其他國家根本不想投資，故此海地的許多建設都是靠國際救濟。例如在2021年逃獄後被槍殺的海地著名黑幫首領Arnel Joseph，其率領的幫派盤據在海地首都太子港，其猖狂的程度甚至會主動攻擊警察，經常直接為了拯救被逮捕的同夥而進攻太子港的警察局。