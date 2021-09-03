北大教授辛德勇微信公號被封　疑涉評析史事多次「借古諷今」

北京大學歷史系教授、「自由派」學者辛德勇的，個人微信公眾號「辛德勇自述」，近日因被用戶舉報被封。目前，微信平台中已搜尋不到該公眾號的信息，而帳號早前發布的文章亦顯示「已停止訪問該網頁」。



據微信公眾號「歷史在加速」消息，相關截圖顯示，8月24日，有用戶於向微信平台舉報該公眾號，舉報理由為「政治類不實信息」。

8月26日，該用戶收到平台通知指，「經平台核實，該帳號違反《即時通信工具公眾信息服務發展管理暫行規定》已被責令屏蔽所有內容，已按照《微信公眾平台運營規範》對帳號相關功能進行階梯處理。」

「辛德勇自述」於8月26日發布最後一條文章，此後就未有更新過，而且目前在「微信搜索」中亦已搜尋不到該公眾號，其他功能也多有屏蔽。

據報，「辛德勇自述」最近發布的幾篇文章中，集中探討了統編本《中國歷史 七年級上冊》一書，對其中的「夏曆」、「漢併天下」瓦當、秦簡引文、「獨尊儒術」、都江堰工程等內容，提出若干商榷意見。

辛德勇被指是「自由派」學者，曾在微信公眾號中發表過，「中外專制集權統治者又有哪個不是流氓」、「政治流氓以每個人都無法自主的出身問題來罵人，這雖然下作，但下流話並不等於就是沒有事實根據的胡話。」等，被認為是「借古諷今」，有時事評論成份。有人認為「辛德勇自述」微信公眾號被封禁，或與此相關。

據公開資料顯示，辛德勇1958年出生於遼寧省鐵嶺市，現任北京大學中國古代史研究中心教授。主要從事中國歷史地理學、歷史文獻學研究，兼事地理學史研究，代表作為《隋唐兩京叢考》、《古代交通與地理文獻研究》等。