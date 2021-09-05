新冠肺炎｜ 廣州發現一宗本土無症狀感染者　為隔離酒店工作人員

內地昨日（4日）新增1宗本土無症狀感染者，來自廣州越秀區，是在對入境隔離酒店工作人員進行例行檢測中排查發現，初步判斷與境外輸入確診病例相關聯。



央視報道指，該宗本土無症狀感染者為一名42歲女子，為入境隔離酒店東海大廈工作人員，9月4日前其常規核酸檢測結果均為陰性，9月4日核酸檢測結果陽性，經專家組判定為新冠肺炎無症狀感染者。其生活場所、工作場所核酸檢測均為陰性。

越秀區已對東海大廈及周邊區域實行封控及管控管理，於9月4日、9月5日上午對相關區域開展全員核酸篩查。

廣州越秀區開展全員核酸篩查。（央視）

內地4日報告新增確診病例28宗，均為境外輸入病例（上海9宗，雲南9宗，廣東4宗，天津2宗，內蒙古2宗，北京1宗，四川1宗），含3宗由無症狀感染者轉為確診病例（天津1宗，廣東1宗，四川1宗）。

境外輸入現有確診病例626宗，累計境外輸入確診病例8450宗。截至4日24時，內地現有確診病例876宗，累計治癒出院病例89498宗，累計死亡病例4636宗，累計報告確診病例95010宗。

內地報告新增無症狀感染者23宗，其中境外輸入22宗，本土1宗（在廣州市）；當日轉為確診病例3宗（均為境外輸入）；尚在醫學觀察的無症狀感染者421宗（境外輸入380例）。