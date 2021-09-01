《刺針》刊金銀潭醫院新冠康復者研究　女性受後遺症影響更大

《人民日報》旗下的《健康時報》報道稱，8月28日刊登在國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）的一項研究指出，大多數新冠肺炎患者在隨訪期間身體和功能恢復良好，但多數新冠肺炎出院患者發病1年後仍至少存在1項異常症狀，包括疲勞或肌肉無力、睡眠困難、脫髮、嗅覺和味覺障礙等。



研究者還發現，與男性相比，女性疲勞或肌肉無力的比例是男性比例的1.43倍，女性焦慮或抑鬱的比例是男性比例的2倍。



武漢金銀潭醫院。（新華社）

據介紹，這篇論文由首都醫科大學、中國醫學科學院、中日友好醫院、金銀潭醫院的研究者共同完成。該研究將1276名去年從武漢金銀潭醫院出院的新冠肺炎患者納入其中，隨訪他們出院6個月和12個月後的健康狀況和生活質量情況。

最常見後遺症症狀：疲勞或肌肉無力

該研究中患者的中位年齡為59歲，男性佔比53%，864名患者（68%）在住院期間通過鼻插管和面罩吸氧，94名（7%）需要高流量鼻插管、無創機械通氣或有創機械通氣，54名（4%）患者入住ICU，307名（24%）患者在住院期間接受了皮質類固醇治療。

研究顯示，至少還有一種後遺症症狀的人群比例從6個月時的68%下降到12個月時的49%，疲勞或肌肉無力是最常報告的症狀，從6個月時的52%下降到12個月時的20%。在整組和三個不同疾病嚴重程度的亞組患者中，疲勞或肌肉無力、睡眠困難、脫髮、嗅覺障礙和味覺障礙等症狀均隨著時間推移顯著消退。

此外，更多患者出現焦慮或抑鬱，6個月時為23%，12個月時為26%，其中以輕度焦慮或抑鬱為主。肺功能方面，6個月時有128名出院患者進行了肺部CT檢查，檢查結果表明，他們都至少出現一種影像學異常。12個月後，中度和重度患者的這一比例下降至39%和40%，而危重度患者仍高達87%。

值得注意的是，mMRC評分≥1的呼吸困難患者比例從半年時的26%略微增加到12個月時的30%。在出院後12個月的時間，大約20%～30%的中度患者觀察到肺彌散障礙，而這一比例在危重患者中高達54%。

研究人員從武漢市招募了3383名未感染新冠的社區居民作為對照組。根據年齡、性別和合併症情況擇出1164名與新冠出院康復者按1：1進行匹配。與對照組相比，1164名新冠肺炎患者中，有764人至少有一種普遍症狀，比例高達66%，是未感染者的2倍。

研究者發現，女性受新冠後遺症的影響更大，焦慮或抑鬱的比例是男性的2倍。（新華社）

女性受新冠後遺症的影響更大

研究者還發現，女性受新冠後遺症的影響更大，報告有疲勞或肌肉無力的女性比例是男性的1.43倍，焦慮或抑鬱的比例是男性的2倍，彌散障礙的比例是男性的2.97倍。

在患病前有工作的479名患者中，已恢復原工作的人佔88%，當中又有76的人%恢復原有工作水平。沒有回到原來的工作有57人，佔12%，其中18人稱是因為身體機能下降，14人因為不願意做以前的工作，10人是因為失業。

針對此次的研究，《刺針》亦有發表社論稱，「長期新冠」（long COVID）是現代醫學的首要挑戰，隨著新冠肺炎大流行的繼續，持續性疲勞、呼吸困難和抑鬱等症狀可能影響到數百萬人，但人們對這種情況知之甚少，由於沒有經過驗證的治療方法與康復指導，「長期新冠」會影響人們恢復正常生活和工作的能力，同時增加醫療保健負擔，加劇經濟損失。