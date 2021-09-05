黑龍江貨車撞拖拉機15死1傷　村民：死傷者去摘萬壽菊日薪僅150元

黑龍江七台河市勃利縣上周六（4日）發生嚴重車禍，一輛有牽引掛車的重型半掛牽引車，與一輛四輪拖拉機相撞，造成15死1人受傷。
當地村民透露，死傷者大部分都是去摘萬壽菊的農民，事件中唯一一名傷者，事發時被拋出車外致腿部骨折。
《極目新聞》報道，死傷者均是事發地附近村莊的村民，其中5人來自雙河鎮福安村。福安村村民稱，村中有5人一早就去摘萬壽菊，其中4人死亡，還有一人受傷被送往醫院，傷者是一名男子，死者則是4名婦女，年齡介乎40多歲到60多歲不等，都是受僱去當地萬壽菊種植戶家中幫忙摘花。他們凌晨就出發，到天黑才能回家，日薪約150元（人民幣，下同）。
《新京報》報道，勃利縣有大片萬壽菊種植區，入秋後農民會去採摘以增加收入。死者家屬牛先生稱，60多的妻子每日凌晨3時出發，至傍晚5時才下班回家，採摘地距離家中約20公里，村民都將拖拉機當作往返農地的交通工具，司機年約50歲。牛先生表示，事發時，重型半掛牽引車衝到右側大溝，拖拉機被撞至粉碎，當他趕到時只見妻子的帽子和衣服留在現場，遺體已被運到殯儀館。
勃利縣政府新聞辦通報稱，事發於上周六凌晨4時許，國道G229勃利縣大四站鎮雙興嶺路段，車牌「黑KA0785」的重型半掛牽引車由西向東行駛，與同向行駛的車牌為「黑0927169」的四輪拖拉機追尾相撞，造成15人死亡，其中重型半掛牽引車司機死亡，四輪拖拉機上14人死亡，1人受傷。目前，公安部已派工作組赴黑龍江七台河市勃利縣指導調查處置工作。
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