遼寧男為殺妻兩度落藥自製車禍　謀騙保2千萬終事敗被判死

2018年年初，遼寧省錦州市發生致命車禍，私家車後座的女乘客嚴坤身亡，開車的丈夫周進則身受重傷。原本一宗普通的車禍，卻引起警方懷疑是人為造成，夫婦二人的巨額保單、倖存丈夫的謊言，一切都暗中車禍肇因並不簡單。

今年7月，遼寧錦州市中級人民法院一審判處周進死刑。到底周進因何事被判死？警方又如何解開案件背後的種種疑團？



2018年1月27日晚，遼寧錦州市重觀路環島發生交通意外，一輛北京牌照的私家車撞上路邊擋牆，坐在私家車後排的嚴坤當場死亡，司機周進傷勢嚴重，雙腿骨折。事發當天，夫婦二人已在周進老家遼寧錦州待了十多天，準備返回他們在北京的家。

事故發生在一個三岔口的迴旋處，位置非常偏僻，周圍沒有村莊，僅一公里外有一間殯儀館。私家車當時以幾乎垂直的角度撞上迴旋處外側的擋牆。交警現場勘驗後，確認撞擊速度為每小時80公里以上，且現場沒有剎車痕跡，周進通過了酒精檢測，排除酒駕可能。

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警方查出種種疑團

由於車輛在迴旋處的車速過快，並不符合常理，警方做了大量試驗，結果發現車輛撞上擋牆，極有可能是人為操控。同時，周進和軚盤中間放有一個抱枕，按照常理，抱枕不該放在兩者中間，但正是該抱枕救了周進一命。

由於案件疑竇眾多，交警無法出具交通事故責任認定書，家屬於是提出想盡快讓嚴坤入土為安。按照相關規定，警方要求家屬提供戶口本、結婚證等證件，惟在尋找證件期間，家屬卻意外在嚴坤家中找出大量的人身意外傷害保單，足以裝滿一個20寸行李箱。周進和嚴坤互為受益人，若妻子意外死亡，周進就能獲得逾2000萬元（人民幣，下同）的保險賠償。

巨額的賠償金加重警方懷疑，而周進的口供更令警方找出不少端倪。周進聲稱，當時妻子嚴坤將熱水灑到其腿上，他一慌神才造成車禍，但交警在周進車內發現的水杯，杯蓋是非常嚴密。他又稱當日曾和妻子在高速公路的服務區吃晚飯，但服務區的閉路電視紀錄顯示，當時下車的只有周進一人，妻子並未跟隨。

死者撞車前已昏迷

同時，嚴坤的屍檢結果顯示，其死因符合交通事故致多發組織器官損傷死亡，但從體表來看，事故發生前，嚴坤很可能處於不清醒或昏迷狀態。經檢測，法醫在死者的血液和胃容物中驗出神經抑制類藥物卡馬西平（Carbamazepine，CBZ）以及氯氮平（Clozapine）。據介紹，此兩種藥物，人類只要服用一定劑量就會陷入昏迷。

家屬曾向警方透露，嚴坤患過癲癇病，曾服用卡馬西平治療，因此其體內有卡馬西平不足為奇。不過，氯氮平能夠誘導癲癇病發生，對於嚴坤而是禁藥，該藥又如何出現在嚴坤體內？同時，警方檢查安全氣囊系統的數據後，發現事發前4.2秒，汽車車速由每小時82公里加速到88公里，引擎轉速則由2400rpm直接飆到4000rpm。

謎底揭開

根據已手掌握的證據，警方懷疑周進涉嫌故意殺人和保險詐騙。在案發後的兩年內，周進因為在車禍中受傷嚴重，前後做了10次手術，從未離開過醫院。直至2019年10月，警方拘捕周進時，終於在他手機發現一條可疑的微信轉帳記錄。

記錄顯示，案發的幾個月前，周進向一個微信名為「情趣小妞」的人從微信上轉帳530元。周進承認，自己轉帳是為了購買藥物三唑侖（Triazolam）。通過層層追查，警方找到三唑侖的供應鏈源頭侯某。

侯某表示，由於國家對三唑侖管理嚴格，他根本沒有三唑侖可出售，因此一直用氯氮平冒充三唑侖高價賣出。同時，警方查找的速遞信息顯示，周進確實從侯某手上買過氯氮平假冒的三唑侖，而氯氮平就是導致妻子嚴坤昏迷的藥物。

人心叵測，欠債終致家破人亡

雖然警方查清真相，但事實上周進並非首次起殺心。早在2017年，周進就曾在遠離遼寧錦州市中心的濱海路，試圖以撞電線桿的方式殺害嚴坤。當時，嚴坤同樣在藥物作用下處於昏迷狀態，但因為電線桿是空心，坐在副駕駛座位的嚴坤系上了安全帶，因此未有受傷。第一次殺妻失敗後，周進一直尋找第二次機會，最終在幾個月後，同樣是在深夜，在偏僻的公路，親手製造車禍殺害妻子。

據介紹，嚴坤和周進是二婚，他經常帶妻子和兩家人出國旅遊，生活看似美滿富足，但實際上周進於2017年因股票賠了300萬元，生意也十分慘淡，經常接到銀行的催債電話。巨額保費加上旅遊花費，周進的欠款曾高達600萬元，於是萌生了殺妻騙保的想法。

2018年1月27日晚上，周進為獲取高額的保險賠償金，彌補高額保費和股票虧空，騙嚴坤服用提前準備好的「三唑侖」，再人為製造車禍。今年7月16日，錦州市中級人民法院一審判決，以故意殺人罪、保險詐騙罪，判處周進死刑，剝奪政治權利終身。宣判後，周進提出上訴。