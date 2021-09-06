中國製造｜國產大飛機C919已接約千張訂單　料2022年正式投入商用

國產大飛機C919的動態備受外界關注。2021年是C919試飛的關鍵之年。日前有C919的訂單在網絡曝光，顯示C919在未交付前就已經獲得至少856架訂單數量。



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有微博博主「老王RR渦扇花動機」9月5日曬出C919的訂單數據，並稱所有訊息通過公開渠道整理。

他透露，截止目前，尚未交付的C919確定有據可考的訂單數量是856架。

消息稱，在今年中國東方航空簽署第一批5架購買協議後，海南航空也簽署總數達到200架的協議，但是無法佐證，未見相關報道，也許九月底的珠海航展上的會宣佈或簽約。如果這樣算來C919定單達到1,056架。

其中航空公司用户包括：國航、東航、南航、海航、幸福、川航、華夏、河北。一共190架，如果加上傳聞海航的200架，那麼一共390架訂單。

CR929首架機開建，內部佈局曝光（點擊瀏覽大圖）：

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還有兩家境外航司：德國普仁航空和泰國都市航空。不過目前尚未考證。

文中指，訂單中租賃公司佔大頭，大部分訂單是租賃公司訂購，中國幾乎所有的大型、飛機金融租賃公司都訂購了C919。工業銀行租賃100架、農業銀行租賃75架，平安金融租賃50架，中核集團租賃40架……

英航、瑞安、美國東方航空都表達了購買的意向。

據稱，C919走向國際市場的前提是獲得EASA和FAA的適航認證。目前C919正同時申請二者的適航認證。

在2020年11月，據中國商飛公司副總經理透露，當時C919大型客機已獲得28家客户815架訂單，6架試飛飛機正在開展取證試飛工作。

按照計劃，C919擬在2021年取得適航證，2022年正式投入商用。

此外，據最新消息，中俄合製的CR929首架機日前已開工製造。

CR929總設計師陳迎春透露，CR929全機長63.3米、翼展61.2米、高17.9米。1架CR929的重量相當於3架C919。