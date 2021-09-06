飯圈危機｜做明星要考牌？　內地演藝圈討論擴大「持證上崗」制度

近月，吳亦凡、張哲瀚、鄭爽等藝人先後被封殺，這引起內地對藝人道德水平的熱烈討論。

在中宣部近日印發的《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》中，談及進一步強化行業管理時，通知要求「嚴格執行演出經紀人資格認證制度」；國家廣播電視總局辦公廳的《關於進一步加強文藝節目及其人員管理的通知》也指出要「嚴格執行主持人持證上崗」。

因此有專家建議應該對藝人實行持證上崗制度，以確保藝人的專業及道德修養水平。不過也有其他專家表示，藝術沒有統一的標準，很難用一個統一標準去做認證。



8月26日，在中國文藝評論家協會、中國文聯文藝評論中心組織召開的「飯圈文化治理」專家研討會上，北京演出行業協會會長張海君建議嚴格行業從業標準，對藝人實行持證上崗制度，「持證前需接受思想、政治、理論、專業、道德修養等方面的培訓，進行登記註冊管理。凡是沒有註冊登記的，規定各類平台均不予錄用」。

《北京青年報》報道指，其實在上世紀90年代，一些演員上台表演是需要演出證的，後來隨著有關部門簡政放權，到本世紀初，演員演出不再需要演出證。只是，一些民營機構的演員因為舉行國內巡迴演出或者到境外演出，還得通過其他渠道和方式來證明自己的演員身份。

中國演出行業協會秘書長潘燕認為，如果說演員的藝術品德及道德素養還有評價標準，但是演員的藝術能力如何去判斷呢？畢竟藝術沒有統一的標準，對於觀眾來說，蘿蔔青菜各有所愛，很難用一個統一標準去做認證。

影評人、專欄作家韓浩月也認為，對於電影學院、戲劇學院等專業院校畢業的學生來說，他們大概率會獲得專業技能認證。但即便如此，也無法在道德層面保證他們就一定能夠德藝雙馨。更關鍵的是，一名演員的專業能力沒法用一個標準去衡量，而持證上崗，恰是以單一標準去衡量演員，這個在可行性上有待商榷。

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（香港01製圖）

韓浩月舉例稱，「一些演員，比如像王寶強，他雖然沒什麼學歷，也沒受過專業訓練，但確實在表演行當裡邊體現出了才華。如果我們一刀切非得要持證上崗，很可能會扼殺一部分有表演天才的演員」。

潘燕又認為，通過考試取得演出經紀人員資格證書的經紀人，在一定程度上提升了自身的法律知識和職業道德素養，但是否能對他所服務的藝人起效果，還要看他在日常工作中怎麼去執行與落實。

潘燕表示：「把教育和管理演員的責任壓實到演員所在的相關經紀機構和經紀人員，管理部門加強對經紀機構及從業人員的管理，行業組織同時加強對演藝人員的道德自律工作，應該是相對比較有效可行的管理方式。」