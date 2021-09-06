解放軍人事｜晉升五大上將　解放軍戰區軍種主官現新面孔

中央軍委主席習近平9月6日為新晉5名解放軍上將授銜。晉升上將軍銜的軍官分別是西部戰區司令員汪海江、中部戰區司令員林向陽、海軍司令員董軍、空軍司令員常丁求、國防大學校長許學強。五位上將的新職務均為首次披露。



5位軍官接受命令狀後，佩戴好上將軍銜肩章進入會場向習近平敬禮。（中國央視截圖）

北京時間9月6日，中央軍委晉升上將軍銜儀式在北京八一大樓舉行，中央軍委主席習近平向晉升上將軍銜的軍官頒發命令狀。中央軍委副主席許其亮宣讀由習近平簽署的晉升上將軍銜命令，中央軍委副主席張又俠主持晉銜儀式。

此次晉升上將軍銜的軍官是：西部戰區司令員汪海江、中部戰區司令員林向陽、海軍司令員董軍、空軍司令員常丁求、國防大學校長許學強。值得注意的是，上述五位上將的新職務均為首次披露。距7月5日晉升四名上將後，又一次晉升高階將領。

公開資料顯示，西部戰區司令員汪海江出生於1963年10月，四川安嶽人，曾任解放軍第61師師長，南疆軍區副司令員，西藏軍區副司令員、司令員，新疆軍區司令員等職，2019年12月晉升中將軍銜。

西部戰區司令員汪海江。（微信）

中部戰區司令員林向陽出生於1964年10月，福建福清人，曾任解放軍原第31集團軍副軍長，原第47集團軍軍長，第82集團軍軍長，第72集團軍軍長，東部戰區陸軍司令員等職。2015年9月3日，在紀念抗戰勝利70周年閲兵中，林向陽擔任夜襲陽明堡「戰鬥模範連」英模部隊領隊。2019年10月1日，他又擔任了慶祝新中國成立70周年大閲兵陸軍方隊領隊。

海軍司令員董軍董軍曾任海軍司令部軍訓部部長、北海艦隊副參謀長、東海艦隊副司令員、海軍副參謀長、南部戰區副司令員等職。

空軍司令員常丁求出生於1967年，湖南衡陽人，1984年招飛入伍，曾任空軍航空兵某飛行團團長，空軍殲擊航空兵第三師副師長、師長，空軍參謀長助理，原瀋陽軍區空軍參謀長，南部戰區副司令員，中央軍委聯合參謀部副參謀長等職。

2015年9月3日，在紀念抗戰勝利70周年閲兵中，即將達到空軍殲擊機飛行員「最高飛行年限」的常丁求擔任「殲10」梯隊領隊，帶領15架殲-10A組成三個楔形編隊飛躍天安門上空，他也是受閲將領中最年輕的一位。2017年10月，常丁求當選為十九屆中央候補委員。

國防大學校長許學強曾任空軍航空兵某師師長、空軍上海指揮所司令員，原南京軍區空軍參謀長，北部戰區副司令員兼戰區空軍司令員等職。2010年，許學強獲得「全軍優秀指揮軍官」稱號。