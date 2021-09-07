范冰冰直播帶貨賺大錢　官媒引專家：對藝人懲處應擴至網絡平台

內地近日加緊整治娛樂圈和網絡飯圈文化，中央政法委員會機關報《法治日報》今日（7日）的報道指，之前一些曾被封殺的違法失德藝人如范冰冰、黃海波等正通過各種途徑回歸公眾視野，有的通過網絡平台直播帶貨，依然賺得盆滿缽滿。

報道又指，多位受訪專家認同對違法失德藝人的懲處，應該延伸至網絡平台。



范冰冰早前登上時尚雜誌：

+ 9

報道指，兩年前被徵收超8億元（人民幣，下同）補繳稅款及罰款的范冰冰，當下經常出席一些時尚活動、登上時尚雜誌，其微博粉絲6400萬、小紅書粉絲1238萬、抖音粉絲669萬，還推出了自己的面膜品牌。范冰冰於2019年10月在一場直播帶貨中與一名網紅一起出鏡，幾分鐘就拿下超千萬元銷售額。

范冰冰推出的自家美妝品牌大受歡迎，面膜及眼膜在短短7分鐘內就售罄，進帳超過1,700萬人民幣（約1,860萬港元）。（微博@范冰冰）

而曾因嫖娼被收容教育6個月的黃海波，目前正通過擁有169萬粉絲的抖音帳號發布短片教授表演技巧。柯震東曾因吸食毒品被行政拘留14天，目前其微博有粉絲3379萬；被前女友爆料私生活不檢點的羅志祥，其抖音粉絲多達3362萬，獲讚4.5億。

報道稱，在互聯網快速發展的當下，藝人已不再完全借助於傳統影視平台發展，更多是依靠網絡平台及網絡流量。多位受訪專家認同對違法失德藝人的懲處，應該延伸至網絡平台，他們認為讓劣跡藝人活躍在網絡平台上，容易讓公眾認為對劣跡藝人懲處不到位，藝人違法失德卻依舊過得瀟灑，這會給社會帶來一定的負面價值取向。

國家一級導演、中國電視劇導演委員會常務理事兼副秘書長車徑行認為，一些網絡平台對於劣跡藝人的出現負有不可推卸的責任，網絡平台決不能唯收視率、點擊率論，只注重經濟效益而忽視作為公共媒體的社會責任。車徑行說：「有的網絡平台對流量至上、畸形審美、『飯圈』亂象、『耽改』之風等視而不見，甚至推波助瀾，應當加強整治。」

車徑行又認為，堅決不能讓劣跡藝人重返舞台、網絡平台，對於嚴重失德藝人永不再用，否則他們一方面是反面教材，另一方面又擁有大量粉絲靠平台賺錢，會誤導青少年。

不過也有專家認為，不能將所有有負面新聞的明星藝人「一棍子打死」。例如中國政法大學文化娛樂法中心主任、北京市影視娛樂法學會常務副會長劉承韙表示：「即便是違反公序良俗和道德要求的藝人，也應區分嚴重惡劣社會影響和輕度社會影響，有些是可以消弭或者彌補回來的，可以給予其悔過自新的機會。」