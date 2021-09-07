阿里性侵風波｜涉案男不構成犯罪　阿里巴巴：相信正義，相信善意

阿里巴巴女員工遭性侵一案引發廣泛關注，據山東濟南警方通報，涉案男領導王某文不構成犯罪，改由警方根據《治安管理處罰法》裁罰治安拘留15日。對此，阿里巴巴回應指，「相信正義，相信善意」。



周二（7日）下午，阿里巴巴官方微博發聲明表示，關注到司法機關對王某文相關案件的情況通報。事實已經澄清，司法已有定論。整個事件的過程對阿里巴巴、對每位阿里人都已經產生了深刻觸動。公司會以此為鑑，不斷提升和完善自己。

聲明又指，「公司的成長與發展不會一帆風順，堅守理想和信念，超越一時顛簸，才能更好地走向未來。我們始終相信正義的力量，始終相信善意。」

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對此，有網民評論稱，「正義你個頭？猥褻不是事實？怎麼有臉說正義二字？」、「阿里你怎麼了？你發這個公告合適嗎？女的有問題，男的也有問題，領導處理也有問題。正義幾個意思？」、「高管強制威脅下屬，已經坐實！」。但也有網民表示，「理性看待問題，情緒不是裹挾人的理由。」

周一（6日）晚，山東濟南公安局槐蔭區分局發表聲明稱，該局按照人民檢察院不批准逮捕決定，依法對王某文終止偵查，對其作出治安拘留15日的處罰決定。

阿里巴巴女員工自述遭侵犯：

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此前，7月26日，阿里巴巴集團王某文、胡某敏赴山東濟寧出差，入住市中區大觀園亞朵酒店。7月27日，阿里巴巴集團周某（女）到濟南出差，入住槐蔭區濟南西站亞朵輕居酒店。同日，王某兵入住天橋區維也納酒店。下午，一行4人到濟南華聯超市洽談業務並成功簽約。

7月27日晚，4人在市中區中海環宇城漁家燈火飯店宴請濟南華聯超市張某等4人。飯後，周某返回槐蔭區濟南西站亞朵輕居酒店。28日上午，周某認為自己可能在醉酒狀態下被人侵犯，與丈夫通話後於當日中午報警。隨後，警方介入調查。