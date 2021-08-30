阿里性侵風波｜彭博社：洩露事主內網控訴文章　10名員工遭解僱

據美國彭博社8月30日報道，知情人士透露，阿里巴巴對內宣布，針對周姓員工在內網發帖控訴遭前公司經理性侵犯的文章被對外公開之事，公司已將洩露這篇文章的10名員工開除。



阿里巴巴女員工遭性侵風波引發輿論關注。（AP）

知情人士說，這些員工將周某內網控訴文章的截圖除去帶有個人身份的水印後對外公開發布，此等行為違反了公司政策。知情人士補充稱，另外三人因在公共論壇發表不當評論而受到批評。

知情人士又透露，公司政策嚴格規定不得將員工內網內容對外發布，這10名員工違反了政策，阿里巴巴別無選擇只能將其解僱。阿里巴巴的內網面向25萬員工以及螞蟻集團的許多員工，不對外開放。知情人士補充道，阿里巴巴過去也因洩露訊息開除過員工。

據早前報道，一名阿里巴巴女員工此前自述，其在出差期間被惡意灌酒並遭到商户猥褻，此後其領導又偷辦酒店房卡，多次進入房間對其進行侵犯，引爆輿論。阿里巴巴已將涉事經理開除，並接受了兩位公司高管的引咎辭職。

阿里巴巴女員工自述遭侵犯過程（點擊瀏覽大圖）：

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8月8日凌晨，阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇在阿里內網發帖回應，用震驚、氣憤、羞愧，表達對阿里一員工涉嫌侵犯女同事事件的感受。

8月25日，濟南警方再通報「阿里女員工被侵害」案稱，經審查，犯罪嫌疑人張某涉嫌強制猥褻犯罪，依法批准逮捕；犯罪嫌疑人王某文涉嫌強制猥褻罪一案正在審查過程中。