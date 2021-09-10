殲-16國際首秀表現不似預期　比賽不敵俄蘇-30SM僅獲亞軍

「國際軍事比賽-2021」本月4日在俄羅斯閉幕。比賽中，中國派出殲-16參加「航空飛鏢」項目，據稱這也是殲-16的國際首秀。不過在與蘇-30SM的比試中，殲-16僅獲亞軍，關於兩機性能對比再引熱議。



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據新華社報道，「航空飛鏢」項目閉幕式在俄羅斯梁贊州佳吉列沃機場舉行，中國空軍獲得殲擊機組、軍事運輸機組兩項冠軍，轟炸機組、遠程航空兵組兩項亞軍。

其中，中國派出的殲-16作為轟炸機組的一員在與俄羅斯的蘇-30SM戰機對戰中，僅獲亞軍。據稱，這是殲-16國際首秀，因此也被中國軍迷抱以較高期望。此次殲-16不敵蘇-30SM，再次引發軍迷對二者的對比。

蘇-30SM戰機目前是俄羅斯裝備最多的一型戰機，相比老式蘇-30，蘇-30SM戰機換裝新型的矢量發動機和N-11M無源相控陣雷達，性能有一定的提升，在國際上的定位屬於典型的4代戰機。

而殲-16作為中國目前最強的非隱形多用途戰鬥機，一經問世就成為最先進的4.5代戰機之一，具有強大的對空對地對海能力，堪稱中國空軍的全能王。

有軍事「大V」分析，雖然殲-16在比賽中被俄羅斯蘇-30SM戰機打敗，但這不代表蘇-30SM戰機的性能就領先於殲-16之上。

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此次比賽，殲-16打靶取得滿分成績，在對地攻擊方面完全碾壓蘇-30SM戰機。但是在各種低空飛行、導航飛行等其他子項目，由於是客場「作戰」，對地形和周邊戰鬥環境的熟悉程度不如俄羅斯飛行員。

此前，美國媒體《軍事觀察雜誌》就曾誇讚殲-16戰機的性能遠超蘇-35，是目前世界上最好的蘇霍伊系列戰機。