中國軍事｜「20」戰機家族集體亮相　央視罕見曝光殲16反艦姿態

解放軍建軍節將至。7月31日，央視軍事官方微博發布殲-20、運-20和直-20戰機的影片，「20」戰機家族集體亮相。



「20」戰機家族集體亮相。圖為運-20大型運輸機。（微博@央視軍事）

在影片中，殲-20、運-20和直-20戰機的機師集體稱：「要為陸軍騰飛插上『鋼鐵翅膀』，是直-20飛行員的使命擔當」；「祖國和人民需要的地方，就是運-20航跡延伸的方向」；「守衛藍天、逢敵亮劍，殲-20飛行員絕不負眾望！」。

今年是運-20大型運輸機列裝空軍5周年。2016年7月6日，運-20授裝接裝儀式在空軍航空兵某部舉行。中國自主發展的運-20飛機正式列裝空軍航空兵部隊。

據介紹，直-20是中國自主研製的中型雙發多用途直升機，採用單旋翼尾槳、低位後置平尾構型，採用低阻氣動外形、高性能旋翼氣動佈局總體設計。直-20於2010年立項，2013年12月23日，直-20在東北北部某機場成功首飛。2019年10月1日的國慶大閲兵上，直-20以編隊的方式公開亮相，標誌着直-20直升機已經服役並投入使用。

+ 5

7月31日，《央視新聞》報道亦罕見曝光殲-16反艦姿態，同時攜帶一款紅外吊艙和兩枚鷹擊-83反艦導彈。解放軍空軍表示，殲-16作為國產新型戰鬥機，與殲-20等戰機搭檔使用，形成制空、制海、制地作戰的強大功能組合。

據介紹，雙座、雙發的重型第三代戰機殲-16，由於性能和定位和美製F-15EX多用途戰鬥機類似，殲-16也被中國軍迷暱稱為「炸彈卡車」。殲-16能擔負多種多樣的作戰任務，在保留傳統空戰能力的同時，也包括對地攻擊，反艦攻擊等對面打擊任務。

+ 5

軍事專家杜文龍曾稱，結合殲-16的機體尺寸和掛架掛點情況而言，研判該機的武器載重應該在8噸至10噸之間；若攜帶100公斤、幾十公斤的小炸彈，可以一次性攜帶36枚，按照一枚炸彈攻擊一個目標，殲-16單次航行就能打毀半個坦克連或者裝甲連。

然而，殲-16戰機以往在公開報道中，常常在翼端搭載兩枚霹靂-10格鬥導彈。據了解，霹靂-10是解放軍目前最先進的格鬥彈，總設計師梁曉庚曾稱，採用紅外成像制導的霹靂-10具有很強的反隱身戰機能力，由於採用了凝視焦平面列陣的制導方式，即使是隱身目標也難逃鎖定。