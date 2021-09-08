BTS粉絲被點名韓媒質疑「限韓令」再起　中使館：不影響正常交流

近日內地政府啟動「清朗行動」，整頓飯圈文化和網絡亂象，其中BTS（防彈少年團）的成員JIMIN（朴智旻）內地粉絲花費超過200萬人民幣包機慶生、LISA粉絲集資1700萬衝專輯銷量，都遭官媒批評，多個韓星的內地粉絲後援會微博帳號也被禁言。韓媒認為此舉是第二個「限韓令」。

對此，中國駐韓國大使館發言人9月8日回應，強調「針對的全部都是有悖公序良俗、有違法律法規的言行」，不會影響中國同任何國家的正常交流。



《觀察者網》先前點名批評韓國組合BTS成員JIMIN（朴智旻）內地粉絲集資打造「朴智旻專機」，7日再發文批評內地粉絲為韓國組合BLACKPINK的泰國籍成員Lisa集資1,700萬「衝專輯銷量」，此外， 包括NCT、EXO、BLACKPINK、張元英等超過20個韓國藝人的內地粉絲團都因「發布非理性追星應援內容」而遭禁言，其中不少粉絲團追蹤人數超過10萬人。

韓國媒體《中央日報》質疑，中國政府的「清朗行動」是針對韓國，影響中韓文化交流，認為是「限韓令」再起。對此，中國駐韓國大使館發言人則回應，強調針對的是都是有悖公序良俗、有違法律法規的言行。並詳述了「清朗行動」的背景，重點在整治娛樂圈和「畸形」的飯圈文化，也提到「不會影響中國同任何國家的正常交流」。

中使館提「吳亦凡、張哲瀚及牛奶打投」

中國駐韓國大使館發言人表示，近一段時間來，中國境內娛樂圈演藝明星偷稅漏稅、涉黃涉毒等失德失範事件頻頻發生。「如某著名外籍歌手涉嫌強姦罪被警方逮捕，某演員多次參觀靖國神社遭中國民眾抵制。同時，中國互聯網『飯圈』問題日益突出。」提到了吳亦凡、張哲瀚被封殺的事件。

此外，發言人亦提到愛奇藝選秀節目《青春有你3》的牛奶打投爭議，提到飯圈「各類粉絲群互相謾駡誹謗，大搞惡意行銷，誘導甚至強迫粉絲包括未成年人集資應援。一些粉絲為了為偶像刷票，不惜採購成箱優酪乳，掃完瓶蓋上的二維碼後就將優酪乳倒掉。」

發言人表示，這些行為向社會傳播大量有害資訊，對以年輕人為主的粉絲消費群體造成巨大負面影響，有的甚至觸犯法律，嚴重阻礙娛樂行業健康發展，是中國推展2021「清朗行動」系列專項行動，重點整治娛樂圈和「飯圈」畸形文化的背景。

發言人也強調，中方有關行動針對的全部都是有悖公序良俗、有違法律法規的言行，「不會影響中國同任何國家的正常交流」。發言人表示，中韓兩國在數千年的交往史中互學互鑒，形成了深厚的歷史文化紐帶。今年是「中韓文化交流年」啟動之年，明年是中韓建交30周年。「進一步加強中韓友好合作順應時勢、合乎民心，符合雙方根本利益」。