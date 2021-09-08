內地粉絲為Lisa@BLACKPINK集資1700萬衝專輯銷量　官媒批「瘋狂」

日前，針對內地「飯圈」（粉絲圈子）和娛樂圈，中央網信辦推出一系列「清朗行動」整治亂象，並強調要規範粉絲「應援集資」行為。

官媒《觀察者網》繼早前點名批評韓國組合BTS（防彈少年團）成員JIMIN（朴智旻）的內地粉絲集資打造「朴智旻專機」後，昨日（7日）再發文批評內地粉絲為韓國組合BLACKPINK的泰國籍成員Lisa集資「衝專輯銷量」的行為，報道指粉絲群的集資目標高達1700萬元（人民幣，下同）。



👇👇👇點圖放大看Lisa@BLACKPINK SOLO單曲宣傳照👇👇👇

+ 7

BLACKPINK的泰國籍成員Lisa（原名Lalisa）將於9月10日發表個人同名專輯《LALISA》，不少粉絲想為其發表的首張個人專輯應援造勢，因此定下銷量目標，並開始代購預售專輯。

《觀察者網》題為「瘋狂！粉絲組織為韓國偶像衝1700萬元集資...」的報道指，在7月19日，微博名為「Lisa數據博」（已於8月28日更名為「TheWind風向婆婆」）的明星超話粉絲大V發布的「8月總目標」為1700萬元，不僅標明了距離目標差的專輯張數，還給出每天漲幅數據，衝銷量的口號是「為她，劍指第一」。該帳號曾於8月9日發布預售專輯團購速報，當時團購專輯的金額已經超過916萬元。

報道又指，雖然不少粉絲團提示了「未成年人謹慎參與消費」。但到了粉絲群和超話裡，又是另一番景象。一名Lisa粉絲就曾在號召學生參與集資的寫道，「這是她第一次solo，既然愛她就拿出行動來證明，不要拿學生黨來找理由，再怎麼窮，父母再怎麼不同意，一塊錢總是有的」，又指「韓娛必須砸錢」。

9月5日，新浪微博社區管理官方微博宣布對21個韓娛藝人粉絲團帳號禁言30天，理由是「傳播非理性追星應援內容，導向嚴重錯誤」，其中就包括「TheWind風向婆婆」及「LISA吧官博」等。

律師：官方可治理境外明星的粉絲

報道又引述北京京師律師事務所熊超律師表示，只要發生在中國境內或針對中國或利用中國互聯網平台發布和進行的違法行為，中國法律能夠進行管轄。即使是境外明星，如果其粉絲在中國網絡平台進行涉嫌違法違規的活動，國家網信辦或其他相關部門都可以對此進行治理。

熊超指，對於其他國家的藝人，中國法律無法直接管轄，但如果他們在中國參與了相關需要被治理和規範的活動，中國方面可以對其進行意見性指導，比如他們入駐的平台可以發出提示，要求其正確引導粉絲。

不過熊超又指，從粉絲集資行為本身來說，不能將其定性為非法集資。在團購專輯方面，熊超稱如果粉絲團只是負責團購，確實有相應產品和專輯供應給粉絲，則屬於集中銷售行為，很難定性為「集資」。