阿富汗局勢｜塔利班：冀與中國合作　禁任何組織境內進行恐怖行動

阿富汗塔利班駐卡塔爾政治辦公室發言人沙欣（Sohail Shaheen）接受採訪時表示，中國是阿富汗的一大鄰國，阿富汗希望能夠與中國合作。



官方中央廣播電視總台《環球視線》9月8日專訪沙欣，沙欣在採訪中表示，阿富汗希望與中國合作，希望有機會成為中國和其他國家連接的樞紐。沙欣同時再次承諾，不允許任何組織在阿富汗內部進行任何危害其他國家、包括中國在內的恐怖行動。

沙欣表示，自己曾經訪問過中國，是阿富汗訪問中國的代表團成員，同時也是談判團隊的成員。與中國建立良好的關係，這是他們的政策。阿富汗也非常歡迎中國，希望能夠與中國合作，因為目前正處在美軍結束佔領阿富汗之後、一個很重要的時期。希望未來能夠與中方努力共建阿富汗，同時阿富汗也有機會成為中國和一些其他鄰國連接的樞紐。

2021年9月7日，塔利班宣佈組建新政權，並公布了「阿富汗伊斯蘭酋長國」的政權架構，包括部分官員名單。（人民視覺）

他指出，塔利班已經承諾不允許任何組織從阿富汗內部危害包括中國在內的任何國家。阿富汗希望能夠實現經濟的發展，所以需要建立一個穩定的國家，不允許任何的組織利用阿富汗進行任何的恐怖活動。

塔利班發言人穆塔基（Ahmadullah Muttaqi）9月7日發布聲明，阿富汗新政府組成宣佈成立的籌備工作已完成。

隨後，在9月8日，阿富汗鄰國外長在線會議召開。該會議由中國、巴基斯坦、伊朗、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦外長，以及土庫曼斯坦副外長共同出席參加。

中國外交部發表聲明稱，在9月8日舉行的阿富汗鄰國外長會議上，中國國務委員兼外長王毅表示，當前階段可重點開展六方面協調合作：加強疫情防控、保持口岸開放、加強難移民管控、人道主義援助、深化反恐安全合作、開展禁毒合作。