阿富汗局勢︱德國對塔利班政府不感樂觀　布林肯：新政府欠缺包容

阿富汗再次建立塔利班政權，引起國際社會關注。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）9月8日到訪德國，與外長馬斯（Heiko Mass）會面，雙方對阿富汗新政府人選欠缺包容感到憂慮。



布林肯在德國拉姆施泰因空軍基地（Ramstein Air Base）與北約及歐盟成員國外長舉行視像會議，討論阿富汗局勢。他與馬斯在會後舉行記者會，後者指，德國與其他夥伴一直呼籲塔利班保障當地特別是婦女在內的基本人權，但從7日的消息來看，情況並不樂觀。

馬斯表示，一個沒有包括其他派別的過渡政府，並不是更多國際合作及當地穩定的象徵，因此期望阿富汗政府的組閣工作可以釋放必要訊號。他亦強調塔利班不應以受到國際孤立為目的，指經濟敗壞的國家永不穩定。

阿富汗局勢：圖為阿富汗塔利班組織發言人穆賈希德2021年9月6日身在喀布爾，就新政府的組成發表講話。（Reuters）

布林肯亦認為，華府對塔利班公布的新政府人選持保留態度，稱國際社會將會從對方的行為作出判斷。他同時敦促塔利班容許撤僑包機離開當地。

另外俄羅斯新聞社（RIA）同日引述俄羅斯上議院主席馬特維延科（Valentina Matviyenko）報道，莫斯科會派出大使級官員出席阿富汗新政府的就職禮。