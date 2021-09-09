廣東梅州祖孫3人誤採食野生毒蘑亡　專家指相關品種致死率高達70%

近日，廣東梅州一戶人家的祖孫三人，因誤食含有致命毒性的蘑菇而喪命，家中兩隻貓亦在食用蘑菇湯後中毒死亡。有專家趕赴當地山中進行實地考察，並從死者中毒症狀中判斷，3人極有可能食用了當地盛產的一種，致死率高達70%的亞稀褶紅菇。對此，專家呼籲，在野外見到野生蘑菇，不要採、不要煮、不要吃、不要贈送。



據「梅州電視台民生820」報道，事發於上周六（4日），平遠縣上舉鎮畬腦村一戶人家中的，外婆、媽媽、3歲幼童在食用採摘野生蘑菇後中毒，經送院搶救後無效身亡，家中的兩隻貓亦在食用蘑菇湯後未能倖免。

事件引起當地村民的惋惜與議論，同時亦給村民敲響警鐘。有村民表示事發當日，見到死者林阿姨上山採了一些顏色為米黃色的蘑菇，與平時食用的菌子外觀不太一樣，還曾提醒對方不要食用。亦有村民表示，村子附近的山上每年有兩三個季節會生出紅菇，但經驗不足的人難以判斷出哪些是無毒的，所以大家平日一般不會隨意採食。

對此，廣東省級專家、梅州市疾控中心、平遠縣衛健局、平遠縣疾控中心等相關人員，一同前往事發村莊附近的山上進行實地考察。在進山4個小時後，專家就發現了逾十種不同類型的野生蘑菇，它們有的生長在枯葉堆中，有的長在水圳旁邊，顏色各異，形狀各異。

專家表示，發現的十多種蘑菇中，大部分有毒，而毒蘑的毒素類型包括，急性肝損害型、急性腎衰竭型、神經精神型、胃腸炎型、溶血型、橫紋肌溶解型及光過敏性皮炎型等，誤食後會出現不同的中毒症狀。

專家又稱，常見的毒蘑菇有致命鵝膏、亞稀褶紅菇、小蟬草等。其中，亞稀褶紅菇有致命毒性，誤食少量後，人體便會出現胃腸道症狀、腹痛腹瀉、噁心嘔吐，隨後出現橫紋肌溶解導致呼吸衰竭，最後搶救無效死亡，目前尚無有效解毒劑。專家通過死者死前發病症狀判斷，他們誤食的正是亞稀褶紅菇。

對此，專家提醒，蘑菇上有蟲不一定無毒、顏色鮮艷不一定有毒，非常有經驗的人亦不能完全判斷蘑菇是否具有毒性。因此，在野外見到野生蘑菇時，不要採、不要煮、不要吃、不要贈送，一旦誤食野生毒蘑菇後出現不適，應及時趕赴醫院，進行針對性治療。