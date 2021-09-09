《掃黑風暴》買會員再付錢搶先看？中消協：不應收VIP超前點播費

8月，電視劇《掃黑風暴》在內地收獲高人氣。但該劇在騰訊視頻播放時，VIP用戶要再付費搶先看逐集付費解鎖的「超前點播」機制遭到批評，上海市消保委亦點名批評。9月，騰訊視頻回應稱，會調整規定，支持選集解鎖，愛奇藝亦跟進在官方微博表示，單集點播可選功能再開發。

對此，中國消費者協會回應提到，不應該向已購買VIP會員服務的用戶收取「超前點播費」，並呼籲各視頻平台經營者應「認真自查、主動整改，少一些套路、多一些真誠。」讓消費者花的錢，可以得到「質量相符」的回饋。



《掃黑風暴》是8月內地最紅的電視劇。（劇照）

日前，騰訊視頻的《掃黑風暴》內地掀起追劇熱潮，但騰訊視頻推出「超前點播」規定，VIP用戶可以一集一集地購買「搶先看」，一集3元（人民幣，下同），但不得「跳集」，亦即要一集一集解鎖，引發爭議。 8月，上海市消保委發布文章，指平台超前點播中的所謂「按順序解鎖觀看」，涉嫌捆綁銷售，是對消費者選擇權的漠視，騰訊視頻後回應，強調會支持用戶「跳集解鎖」，上海市消保委表示，希望優酷、 愛奇藝可以跟進。

但對此，內地許多網民並不買單，質疑「超前點播」不合理。「都已經買了會員，還要一一集集解鎖搶先看」「一部劇收了我好多次錢，割了兩次韭菜」。對此，9月9日，中消協回應視頻平台超前點播問題，提到不應該向VIP服務未到期的老會員收取超前點播費，減損老會員依據原有會員協議享有的提前觀影權利。

中消協的回應也提到，對於超前點播業務推出后的新會員，視頻平台應明確會員享有的權益內容，不得為收取超前點播費用故意減慢視頻更新節奏，損害普通消費者和會員的既有權利。

中消協表示，「提供VIP會員服務，應當尊重廣大消費者，恪守誠信原則，遵守法律規定，杜絕唯利是圖，違法欺客，霸王條款」。並強調，希望各視頻平台經營者認真自查，主動整改，「少一些套路、多一些真誠」讓消費者花的每一分錢，都能得到質價相符的應有回饋。

2019《慶餘年》開啟超前點播

《慶餘年》在兩岸三地都有許多粉絲。（豆瓣@《慶餘年》 第一季）

值得一提的是，此次中消協的回應並非是認為「超前點播」機制不合理，而是針對超前點播又像原VIP用戶收費，影響VIP用戶的消費者權益，這也與今年6月2日上海律師吳聲威訴愛奇藝《慶餘年》超前點播的一審判決結果概念一致。



超前點播功能開始於2019年的熱劇《慶餘年》，獲得巨大的商業利益也伴隨極大的爭議。

當時許多用戶為了這部劇充值成為愛奇藝會員，上海律師吳聲遠提到，結果愛奇藝又開啟「超前點播」，VIP會員要再花50元在每個更新日比會員再多看6集。認為這違反消費者權益。

而根據北京互聯網法院的判決，「愛奇藝推出的超前付費點播的服務，違反了其與吳聲威之間的熱劇搶先看的約定，愛奇藝構成違約。」判令被告愛奇藝向原告連續15日提供原享有的平台黃金VIP會員權益，使其享有已經更新的類似電視劇以及優質自制劇的觀看權利，並賠償公証費損失1500元。

但對於吳聲遠要求的「取消超前點播功能」法院則未採納，代表視頻平台的 「超前點播模式」，問題是出在不應該違反之前和黃金VIP會員簽訂的合同，而非其機制出問題。北京互聯網法院提到，在收費會員的基礎上，「探索新的視頻排播方式，本無不妥」，但愛奇藝霸王硬上弓「依據單方變更合同的條款」，推出「付費超前點播」服務，損害黃金VIP會員提前觀劇權益，是敗訴原因。