《尚氣》劉思慕辱華風波惹激辯　被轟自認加拿大人　粉絲微博反擊

男星劉思慕(Simu Liu)因主演Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)名氣暴漲,但最近內地「帝吧官微」指控他辱華,指說他曾在加拿大建國150周年接受採訪時有不當言論,更批他5歲時就隨父母從黑龍江省哈爾濱市移民加拿大,如今已經完完全全把自己當做一個加拿大人了吧。



劉思慕在昔日訪談中表示,「在我很小的時候,我父母會給我講,他們在共產主義中國的統治下長大的故事,說是有很多人死於飢餓,他們生存於第三世界,然後他們會覺得加拿大是一個,他們可以自由自在的生活,還可以給他們的孩子創造更美好未來的地方」,引起大陸網友批評……

但亦有不少網友提供不同想法,「其實就是一個加拿大人啊,只是中國人傻白甜,總是對這些香蕉人有幻想罷了」、「那他為啥還要來演中國人?」、「1994年的時候。中國發展確實還沒有很好」,引發論戰。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】