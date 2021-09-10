台灣民調87%反一國兩制　胡錫進：大陸煩了就把你從80%幾變成0

台灣陸委會公布最新民調，有87.5%的台灣受訪者反對中共的「一國兩制」、89.4%受訪者反對中共的外交打壓，另還有85.1%的受訪者支持台灣的未來及兩岸關係發展，要由台灣2,350萬人決定。內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進在微博嗆聲，等大陸煩了膩了，可以一夜間把台灣島內的80%幾變成0。



陸委會9月9日公布最新民調，有87.5%的台灣受訪者反對中共的「一國兩制」，此外，對於支持強化台灣安全與自我防衛能力、捍衛「國家主權」和台灣民主等等，也都獲得超過80%的支持。陸委會對此強調，台灣多數民意反對中共對台政治軍事等施壓，認同蔡英文政府堅定維護主權安全的兩岸政策立場。

針對台灣陸委會最新民調，胡錫進嗆聲，兩岸早晚是要統一的，台灣如果不喜歡「一國兩制」，那就只能「一國一制」了。（VCG）

對於陸委會民調結果，胡錫進則在微博諷刺，「低了哈，怎麼沒100%呢？看來台灣還有10%幾的明白人。」

胡錫進說，「物極必反，這是中華文明幾千年凝聚下來的智慧。香港之前多寬鬆，但那些傢伙嫌不夠，非要探極限，最後逼中央出手制定了香港國安法。現在那些極端反對派散的散，逃的逃，消停了吧？」

胡錫進認為，北京對台灣也一樣，2008年至2016年的時候也比現在寬鬆，「九二共識」堵哪個台灣人的路了？但民進黨為了一黨之私煽動極端對立，導致台灣民意上升到80%幾壓倒性的比例。

胡錫進說，物極必反的規律比誰都大，「等到了大陸必須收拾『台獨』的臨界點，等大陸煩了，膩了，維持兩岸和平的成本比實施『削藩』，把台灣割據政權一窩端了的成本明顯更大了，到那個時候，島內的80%幾就會變成0。那幾乎是一夜之間的事。」

胡錫進強調，兩岸早晚是要統一的，台灣如果不喜歡「一國兩制」，那就只能「一國一制」了，大陸人對此沒意見。他還指，一些台灣人可能覺得那是「很遙遠的事」，但他是有信心看到兩岸統一的。「老胡能看到的事情，能有多遠？」

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