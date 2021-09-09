「胡錫進害怕革命」？　當《環時》總編自許的「中左」也不夠左

「什麼人會害怕革命？人民會害怕革命嗎？進步力量會害怕革命嗎？都不會。只有人民的對立面，人民的敵人，才會害怕革命。胡錫進害怕革命，只能說明，他不是革命的朋友，他是革命的對立面。」

被廣泛認為是「左派大本營」的烏有之鄉網站，日前發布多篇文章聲討《環球時報》總編輯胡錫進，甚至引用毛澤東語錄把胡錫進描述為「害怕革命」的「人民的敵人」。



在烏有之鄉抨擊胡錫進的文章中，指「正是某個歷史插曲，讓胡錫進一類人『合法』地當上了既得利益者，過上了甩廣大人民群眾幾條街的皇帝般的奢靡生活。」胡錫進儼然已經成為站在人民對立面的革命對象。

——胡錫進享受着中國革命的巨大「紅利」，到今天卻居然如此害怕革命，這隻能說明，他們這些既得利益者，面對已經得到的巨大利益，他們已經非常滿足，非常知足了。但問題是，他們的巨大利益，是以犧牲和侵犯中國最廣大的人民的利益而得到的……



——今天的中國，僅僅只是李光滿的文章所列的問題嗎？遠遠不止。中國實際的很多問題，恐怕要比李光滿文章嚴重得多。這些問題不解決行嗎？肯定不行。不解決，問題只會越積越多，越來越嚴重，人民的不滿只會越來越多。而要解決這些問題，靠和風細雨恐怕是根本不行的。沒有大刀闊斧，沒有「不僅要摧枯拉朽，而且要刮骨療傷」是解決不了的。而且，我決（絕）不相信，胡錫進們能夠阻擋中國共產黨帶領人民朝着人民希望的正確的方向前進的步伐！



胡錫進之所以獲得如此「待遇」，是因為他認為，並公開表達，被官媒熱捧的李光滿的一篇充滿民粹主義色彩和文革遺風——文革式語言和腔調的「戰鬥檄文」，存在「誤判和誤導」，「該文對形勢作了不準確的描述，使用了一些誇張的語言，背離了國家的大政方針，造成了誤導」。

他表示，「在這樣的國家裏，需要搞運動式『革命』嗎？革誰的命？變革、乃至深刻的變革一直在中國持續進行，改革開放不就是不斷變革的過程嗎？但是上述文章用一種特殊的檄文口吻描述中國正在發生的變革，彷彿這個國家要告別改革開放以及十八大以來的基本路線方針政策，要形成某種秩序顛覆，真的要『革命』了，這確屬嚴重的誤判和誤導。」

文革時期天安門前手舉「紅寶書」狂熱的紅衛兵。（視覺中國）

作為頗有民族主義特色的《環球時報》的總編輯，胡錫進幾乎不缺席任何一次關於公共事件的討論，李光滿「戰鬥檄文」的被熱捧也不例外，這位自稱是一個「複雜中國」的報道者，往往被歸結為左派陣營。西方一些媒體將《環球時報》定義為「中國的民族主義小報」，他否認《環球時報》是保守左派「憤青大本營」的說法，但他還是被視為「左傾民族主義者」。

2016年7月，接受上海媒體《上海觀察》專訪時，他給自己貼了三個標籤：在政治立場上算「中左」，在中國媒體界是體制彈性的探測者，在人文情懷上是人道主義者。但在一些所謂的「左派」看來，他卻立場總是遊移不定，從不積極呼應「左派」議題，反而時不時「澆澆冷水、降降温」，比如對李光滿文章的表態即是如此。因此，所謂「左派」總是嫌他太「右」，最近被視作「害怕革命」的「人民的敵人」。

某種程度上，胡錫進被放到革命的對立面，是中國社會上存在着極端的非此即彼、不是同類即是敵人的思維的折射，雖然秉持這樣極端立場的人只是小眾，也並未成為社會和思想領域的主流。但顯著的變化是，中國國內帶有「左」的色彩的民粹主義，已經逐漸佔據輿論場的上風，即便是理性討論的聲音，也往往被視為投降主義或立場不夠堅定。

中共的歷史教訓中，「左」的教訓是最為深刻的。從中共建政開始，「寧左勿右」的思潮，就一直籠罩在中共政壇上下。災難性的「文化大革命」的發生，直接讓中國經歷了十年浩劫，不僅讓中國經濟的發展陷入停滯、倒退，甚至對於中國社會風氣、意識形態的影響也十分負面而又深遠。

改革開放40多年，中國持續推進改革，方才達到今天的發展高度，可謂來之不易。即便中國已經從實現小康目標走向共同富裕，顯然也不需要一場所謂「滌盪一切塵埃」、摧枯拉朽的「深刻的革命」。