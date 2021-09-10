中印邊境｜西藏軍區再度實戰演練　無人機偵察引導遠程炮火

近日，西藏軍區某合成旅偵察分隊在海拔4,500米高原駐訓場，開展偵察分隊戰術綜合演練。



9月10日，據中國廣播網軍事頻道官方微博消息，上述演練涵蓋了「無人機偵察、技術偵察、戰場監視、敵後偵察」等多種手段，引導遠程炮火對重要目標實施打擊。

此次演練檢驗了偵察兵高海拔地區遂行多樣化任務能力。

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這段時間以來，西藏軍區進行多次演練任務。9月8日，據西藏軍區官方微博賬號「高原戰士」消息，西藏軍區某旅近日在海拔4,600多米的高原地域組織遠火分隊展開跨晝夜、多彈種、多目標火力打擊演練錘鍊全時待戰隨時能戰的能力。

9月5日，西藏軍區某旅先後開展遠程機動、緊急搶修、戰場實射綜合演練，全面檢驗實戰環境下作戰分隊與保障分隊密切配合能力。

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其中，一款基於15式坦克底盤的同型坦克搶修車首次曝光。該旅的主戰裝備是新鋭的15式輕型坦克，同型搶修車可以更好地發揮戰場伴隨和保障任務。

8月25日，西藏舉行的一次聯合演習中部署了10多支作戰部隊，從「敵人」手中奪取了喜馬拉雅山一處山峰。中國官媒央視播放的一段聯演視頻顯示，參演部隊包括來自西藏軍區的精鋭部隊、高山部隊、坦克和軍事車輛部隊、炮兵、導彈部隊、無人機、情報人員、陸軍航空兵部隊和空降部隊。在兩天一夜的訓練中，解放軍以炮彈、電磁攻擊、觀察和間諜的方式進行了炮彈襲擊，12人的隊伍攀登上海拔6,100多米的山峰，監控和收集準確的攻擊情報。