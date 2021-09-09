台灣防務預算創史上新高　解放軍電子作戰及003航母料為最大威脅

台灣國防部8月31日發布2021年度《中共軍力報告書》，其中首度公開對解放軍第三艘航母即將服役的擔憂。台軍評估這艘003型航母將於2025年服役，正與外界預測的「2027年至2030年台海衝突高危險期」相應。

台軍為何忌憚解放軍第三艘航母？官方央視在北京時間9月6日予以分析。文章稱，針對台灣防務部門在大陸軍力報告書中提及第三艘航母，中國軍事專家張彬表示，大陸如果變成三個航母戰鬥群的話，在台海地區的戰力會大幅提升，多一艘航母可以形成二加一遠遠大於三的威懾力量。



張彬認為，台灣之所以發布該報告，背後一個原因是渲染大陸威脅，繼而為其軍費提升找到藉口。在《中共軍力報告書》發布的同一天，台灣國防部還提交了《2022年度國防預算書》，其中包括多項重大軍購案。這些軍購案的獲得時間全部卡在2027年。

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該軍購案包括「F-16遠距精準武器籌購」、「康定級艦戰鬥系統性能提升」、「高高空無人機系統」，預算總額都超過百億元新台幣。台灣島內媒體稱，2022年「國防預算」編列3,726億餘元新台幣、基金預算編列590億元新台幣，兩者加上新式F-16戰機採購特別預算的401億元新台幣後，可讓防務資源總體達到4,717億元新台幣，「創下史上新高」。

在台灣異常關注的2027年，台軍能拿出武器與解放軍對抗過。中國媒體《環球時報》評論稱，但台軍這些武器與解放軍003型航母等新裝備比起來，只能讓人感嘆，差距實在太大了。報道分析稱，就算美國拼命向台灣賣武器，也已經無法填補兩岸軍力的巨大鴻溝。

台媒《聯合報》此前刊文表示，003型航母的艦島安裝有4部主動電子掃描雷達，甲板上安裝有3部彈射器。艦島的巨大煙囱顯示，該航母仍將採用常規動力。報道稱，西方估計003型航母全長約320米，排水量約8萬噸，小於美國「福特」號航母的330米、11萬噸，但比解放軍現役航母更大。

報道稱，美國海軍要求「福特」號航母上的電磁彈射裝置應平均在4,166次彈射中允許有一次失敗，但目前兩次失敗的間隔是181次，遠遠未達到設計標準。因此「美國的分析普遍認為，採用電磁彈射裝置的003型航母若要真正獲得戰力，還需相當長的時間」。

當然，讓台灣當局緊張的解放軍裝備遠不只限於003型航母。例如《聯合報》透露，新版《中共軍力報告書》首度承認，解放軍現階段已具備對第一島鏈以西區域的「軟硬殺傷電子攻擊、通信阻絕與遮沒能力」，可結合網軍啟動有線、無線的全球網絡攻擊，初具癱瘓台軍防空、制海及反制作戰體系的能力，「威脅甚巨」。

台灣《中國時報》則表示稱，該報告明確點出「中共犯台的7個可能時機」，包括「台灣宣佈獨立」、「明確朝向獨立」、「內部動盪不安」、「獲得核武器」、「兩岸和平統一對話延遲」、「外國勢力介入島內事務」、「外國兵力進駐」等。報道還特別關注「外國兵力進駐」，因為近來台美都有人提議「美方將彈藥提前儲存在台灣」。該《中共軍力報告書》還稱，解放軍對台可能的行動包括「認知作戰」、「灰色地帶威脅」、「聯合軍事威懾」、「聯合封鎖」、「奪佔外離島」、「斬首作戰」、「聯合火力打擊」、「全面進犯」等。