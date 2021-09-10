保障新就業形態勞動者權益　四部門對美團滴滴阿里等企業行政指導

內地外賣送餐員達770萬人，網約車駕駛員超過351萬人，依託互聯網平台就業的新就業形態勞動者數量近年大幅增加，權益保障面臨新情況新問題。



人力資源社會保障部周五（9月10日）會同交通運輸部、市場監管總局、全國總工會召開平台企業行政指導會，就維護新就業形態勞動者勞動保障權益對美團、餓了麼、滴滴、達達、閃送、貨拉拉、滿幫、到家集團、阿里巴巴、騰訊等10間平台企業開展聯合行政指導。



會議指出，當前新就業形態勞動者勞動權益保障問題較為突出，平台企業要提高政治站位，準確理解和把握《關於維護新就業形態勞動者勞動保障權益的指導意見》（以下簡稱《意見》）的精神實質和主要內容，依法合規用工。

滴滴專車司機行駛在北京街頭。（新華社）

會議要求，頭部平台企業要「走前頭做示範」，積極履行用工責任。要全面摸底依託平台就業的新就業形態勞動者、用工合作企業基本情況，抓緊梳理排查平台用工問題，對照《意見》要求制定整改工作方案，明確時間表、路線圖，壓實工作責任。要及時整改，對符合確立勞動關係情形的新就業形態勞動者要依法訂立勞動合同，保障其合法權益；對不完全符合確立勞動關係情形的勞動者要訂立書面協議，按照《意見》要求保障其勞動報酬、休息、勞動安全等權益。

此外，平台企業要修改完善與用工合作企業的合作協議，督促用工合作企業依法合規用工。要健全保障勞動者權益的制度機制，充分聽取勞動者意見建議，暢通勞動者訴求表達渠道，優化平台算法規則，完善收入分配制度、休息制度、勞動安全衛生制度。建立健全勞動者申訴機制，保障勞動者的申訴得到及時回應和客觀公正處理。

會議還強調，頭部平台企業要發揮好行業引領作用，帶頭關心關愛勞動者，積極履行社會責任，維護好新就業形態勞動者權益。

9月9日，吉林長春遭遇暴雨天氣，外賣騎手在雨中出行。（中新社）

外賣騎手的待遇和保障問題一直備受關注。內媒多次披露，外賣員收入壓力極大，不得不超長時間、超大密度勞動，如同一個被算法支配的機器。

9月10日，美團官方微信公眾號發文稱，其最近已收到市場監管總局等部門的指導意見。美團在文中還公開了外賣配送中的「預估到達時間」算法規則。據介紹，美團算法測算出的「預估到達時間」其實不是一個時間，而是四個時間，即「模型預估時間」和「三層保護時間」。因為擔心模型預估時間與現實情況不符，導致騎手配送壓力增加，算法從城市特性、配送過程分段累加和距離三個維度，額外測算出了三個時間，並從四個時間計算結果裡，選擇一個最長的給騎手。

美團表示，已經響應國家號召積極參與騎手職業傷害保障試點，未來將配合政府，向騎手群體提供更全面的權益保障體系，也將不斷推動算法規則的透明化，積極聽取多方意見，優化迭代算法技術，推動行業的高質量、健康發展。