中國半世紀前「兩彈」地下試驗室揭秘　參試人員：做好犧牲的準備

中國首次兩彈結合試驗的的成功，標誌着中國開始擁有可用於實戰的核導彈，打破了超級大國的核壟斷。官方近日公開當年該試驗的地下控制室內景。



官方央視9月10日報道了位於酒泉衛星發射中心的核導彈發射地下控制室。據報道，1966年10月27日，中國在此處發射了第一枚攜帶核彈頭的東風二號甲導彈，導彈原子彈「兩彈結合」試驗取得成功。

據報道，試驗的發射點火指令，就在距離點火點160米的該地下控制室發出。從地面來看，地下控制室入口像一口井一樣，大小僅容一個人通過。

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通過爬梯進入內部，地下控制室空間狹小，過道也只能容納一人。據稱，該控制室負責發射現場指揮和設備檢測調試。

房間內部面積大約七八平，呈半球型結構。據報道，這種構造強度最高，建在地下能有效分散壓力。此外，牆壁上還能看到當年的一些標語，在牆上，還有留存的導彈控制設備線纜的接口。

據稱，在發射前，有7名解放軍研究員留在地下控制室，負責現場指揮、點火發射任務。而如果發射失敗，他們將全部犧牲。

央視公開導彈生產車間內景，涉四大系列導彈：

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7人中的一員、70多歲的解放軍徐虹老人說，「當時每個人都已經做好了犧牲的準備。」據報道，兩彈結合試驗成功之後，所有當參試人員依然保守秘密，隱姓埋名40年，直到2006年解密後才被人們知曉。

1966年10月27日9時10秒，中國東風二號甲導彈託舉着核彈頭從地面發射，經過9分14秒的飛行後，在距地面569米爆炸，「兩彈結合」試驗獲得成功。

這是世界上迄今為止唯一一次在本國有人居住的國土上進行的兩彈結合試驗。試驗的成功，標誌着中國擁有了可用於實戰的核導彈，從此打破超級大國的核壟斷。據稱，從第一顆原子彈爆炸到第一枚導彈武器誕生，美國用了13年，中國用了2年。