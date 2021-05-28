中美關係｜胡錫進再放言：增加核彈頭數量　讓美國「瑟瑟發抖」

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-05-28 13:00

中美兩國貿易代表剛剛恢復談判之際，官媒《環球時報》總編胡錫進再次放言稱，中共「必須為中美一旦發生高烈度的攤牌做好準備」，要提高遠程導彈和核彈頭的數量，讓美國「瑟瑟發抖」。

這是一年後，胡錫進第二次要求中國增加核彈頭數量。近日，美國總統拜登下令情報機構90天內報告中國疫情起源，中美關係再次陷入僵局。

胡錫進稱，鑑於美國對中國的戰略圍堵不斷強化，老胡想再次提醒，我們有很多緊迫的工作，但其中最重要的之一，是不斷快速提高核彈頭和東風41這種高遠程、高生存能力戰略導彈的列裝數量。這是中國對美戰略抵制力的基石。

他説，中國必須為中美一旦發生高烈度的攤牌做好準備，屆時「大量的東風41和巨浪2巨浪3將是我們核導彈數量一定要多得讓美國精英們屆時一動與中國軍事對抗的念頭就瑟瑟發抖。」

2019年中共閲兵裝備大曝光 東風41首現北京街頭（點擊大圖瀏覽）：

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文末寫道：「在這樣的基礎上，我們可以從容不迫地積極與美國管控分歧，避免各種擦槍走火。美國的對華敵意不斷熊熊燃燒，我們要用實力和他們一旦冒險將面臨的不可承受風險，迫使他們保持冷靜。」

2020年5月8日，他曾在中國社交平台微博上發文稱，中國需要在較短的時間內將核彈頭數量增至千枚，並且需要有更大的核武庫來抑制美國的「戰略野心」。

根據五角大樓此前發佈的2020年中國軍力報告顯示，美方認為在未來10年內，隨着中國核力量逐漸現代化，中方能夠將核彈頭數量從現有的200多枚至少提升一倍，以實現其戰略雄心。

習近平曾強調大大發展海基核力量，巨浪系列潛射核導彈受矚（請點擊放大觀看）：

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但這一數據與美國科學家聯合會（FAS）披露的數量不同，後者稱中國目前擁有近320枚核彈頭，但儘管如此，中國擁有的核彈頭數量難以與美俄兩國比較，因為根據FAS公佈的數據，俄羅斯擁有近4,300枚核彈頭，美國則擁有近3,800枚核彈頭。