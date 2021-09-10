國羽一姐陳雨菲出戰全運會受傷　李寧運動鞋開裂「鋼絲」割傷拇趾

全運會進行得如火如荼，其中在周四（9日）的羽毛球女團小組比賽，浙江隊陳雨菲與福建隊韓悅在第二局賽事時，陳雨菲因運動鞋造成右腳拇趾受傷，一度要醫療暫停，隨後要換鞋才能繼續。賽後陳雨菲表示，可能是比賽時右腳運動鞋鞋頭「開了」，令拇趾被疑似鋼絲割傷。

浙江羽毛球隊是由知名國貨品牌李寧贊助，官方微博「李寧羽毛球」周五（10日）晚上作出回應，指已知悉事件並「極為關注」，強調專業的運動保護一直是關注的重點，已第一時間與浙江隊及陳雨菲取得聯系，進一步跟進傷勢和情況。



特寫片段更可見到，陳雨菲臉上常出現疼痛難忍的表情。（微博）

綜合內地傳媒報道，當時是羽毛球女團小組比賽E組，陳雨菲代表浙江隊出戰，對戰福建隊韓悅。剛在東京奧運會取得女單金牌陳雨菲，雖然作為「國羽一姐」，但首局比賽已經出現許多失誤，最多試過0:5落後。雖然陳雨菲隨後有稍微追上，但仍被韓悅再次反超。

及至第二局比賽，陳雨菲仍未能與韓悅拉開比分，此時比賽的節奏亦已變得緩慢。現場所見，每打一球，陳雨菲似乎都要「緩一緩」。就在10:8領先後，陳雨菲突然請求暫停，讓場地醫生為其右腳拇趾包扎處理。片刻後比賽繼續，陳雨菲保持小幅度領先，但明顯能夠看出她的跑動並不積極，尤其右腳疑似因傷勢受限。從特寫片段更可見到，陳雨菲臉上常出現疼痛難忍的表情。在第三局，陳雨菲索性更換運動鞋。

賽後陳雨菲接受采訪，坦言受傷因運動鞋鞋頭突然開裂，結果被疑似鋼絲物體割傷拇趾，「打的過程中鞋前面可能開了，裡面那個鋼絲就戳到我的腳，會影響發揮但盡量克服，特別是往前衝的時候就會頂，所以換了一雙之前的鞋穿著打，多少比之前的好一點。」世界羽毛球聯合會（BWF）有在官方微博展示陳雨菲的傷勢，可見到其右腳拇趾有相當深的傷口，並且白襪染有血漬。

報道稱，涉事運動鞋型號，從外觀上判斷或為今年李寧最新款的「鶻鷹Ⅳ女子羽毛球專業比賽鞋AYAR006-2」，售價為1099元人民幣。產品介紹指出，其有使用了一種名為「TUFF TIP」的鞋頭耐磨材料，應用於鞋面腳趾處，可以防止鞋面過早磨損，從而延長使用壽命。

事實上，李寧出品的運動鞋，一直都被指反而會導致運動員受傷，甚至曾經發生運動員不滿質量欠佳，恐防會造成運動損傷而拒穿的事件。在2016年—2017賽季CBA聯賽的第一輪比賽期間，當時在福建潯興俱樂部的31號球員王哲林和新疆廣匯俱樂部的9號球員周琦，分別因將聯賽指定贊助商李寧的運動鞋鞋標覆蓋，以及沒有穿上李寧運動鞋被罰。周琦和王哲林事後都對受罰表示不滿，認為籃協和李寧不該限制穿着哪一款鞋子，兩人的抱怨中，均有表達「穿李寧會受傷」的意思。

中國知名籃球運動員易建聯，甚至在比賽時當場脫掉李寧的運動鞋扔出場外，再換上Nike的運動鞋。易建聯事後有在微博上道歉，同樣亦提到此舉是因運動鞋有問題，「當時腳的不適與疼痛感一度讓我情緒起伏」。