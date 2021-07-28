東京奧運｜「穿Adidas輸，穿李寧贏」成笑談　國產品牌迎來突破？

日前，中國女排失利接連輸給土耳其隊、美國隊，內地網友討論戰敗原因時，有人將矛頭指向中國女排穿著Adidas贊助的球衣，而非中國的運動品牌「李寧、安踏」。此外，今年東京奧運為中國隊拿下第一面金牌的射箭選手楊倩，被網友翻出有「Nike」的收藏被罵也引發爭議。

近年伴隨民族意識、文化自信、消費模式改變等因素「中國品牌」崛起，小米集團董事長兼CEO雷軍日前在微博一連曬了三天的鞋子，分別來自「安踏、鴻星爾克、李寧」亦登上微博熱搜。其中，李寧是由在1984年在洛杉磯拿下三面奧運金牌的體操選手李寧所創，此次李寧贊助的國家隊，包括跳水、射箭和乒乓球，拿下五面金牌。

中國女排繼輸給土耳其後，再輸給美國，目前在小組中積分落後。(法新社)

傳奇「體操王子」退役後創運動品牌

1963年出生的李寧8歲開始練體操，1980年入選中國國家體操隊，並在80年代稱霸國際體操賽場，1982年世界盃體操錦標賽上，體操男子的7個項目李寧除了雙槓項目奪下銅牌外，其餘項目都拿到金牌。被譽為「體操王子」。1984年的洛杉磯奧運會，他一人得到3金2銀1銅，是該屆得獎最多的運動員，一個人的金牌數就是中國隊的五分之一。

李寧的獨創體操招式，國際體操聯合會以他的名字命名，例如「吊環李寧擺上」，足見其在體操上的成就。但在1988年的漢城奧運上，26歲的他在比賽失利，他也在該年宣布退役。

不同於許多運動員退役後的選擇，李寧走入商界。1990年，李寧創立體育品牌公司，根據官方網站，截至2020年6月30日，在中國李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計5,973個，在海外東南亞、印度、中亞、日韓、北美和歐洲等地都可以看到李寧的蹤跡，2004年6月李寧在香港上市。

李寧成功地以另外一種形式參與奧運，透過贊助隊伍在奧運賽場上現身。李寧贊助中國的跳水、乒乓和射擊國家代表隊，在今年東京奧運斬獲佳績。目前9面金牌中，有五面金牌由上述代表隊拿下，另外贊助舉重、重劍的則是安踏，拿下四面金牌，因此內地網友針對女排失利，有「贏得都是穿安踏、李寧」這一說法。網友也指出，撇除中國女排，Adidas贊助的中國足球隊、籃球隊也是中國相對弱勢的運動項目。

新疆棉花、河南暴雨捐款 國貨被追捧

今年3月新疆棉花事件引發的抵制品牌事件在內地延燒，中國運動品牌趁勢崛起，包括李寧、安踏、特步等都得到民眾的追捧，民眾排隊搶購，反觀Nike、Adidas等國際知名運動品牌則遭到抵制，明星紛紛解約避之唯恐不及。

根據天貓網上銷售數據，4月27日至5月3日，對比2020年同期水準，李寧旗下品牌「中國李寧」在天貓旗艦店銷售按年大升419%，其次是安踏上升46.3%、特步上升29.3%。4月李寧銷售額增長幅度高達800%。

李寧往「潮牌」的路上前進，安踏則透過收購外國品牌如Fila、Descente和Kolon Sport等成為超越李寧的第一大體育服飾品牌。但是網友瘋搶，商品斷貨也一度引發炒鞋爭議。李寧就有原售價1,499元（人民幣，下同）的限量籃球鞋，被炒到30倍以上，逼近5萬元。

李寧在新疆棉花事件後成為許多內地民眾的運動品牌新選。（視覺中國）

根據新華社5月份報道，近十年來「國潮文化」關注度上漲了128%。2021年中國品牌和海外品牌的市場關注度分別為75%和25%，國貨為「洋貨」的三倍。其中在服飾和汽車領域，國產品牌關注度特別高。

國產品牌獲得高關注度還有近期的「河南暴雨」中的捐贈。鴻星爾克不若李寧、安踏等名氣大，但在鄭州災情中慷慨解囊宣布捐出5000萬元（人民幣，下同）物資，受到民眾稱讚，紛紛趕往店鋪消費，根據《極目新聞》報道，武漢一家門店的單日銷售額較平時增長達130餘倍，有顧更一口氣買下了3萬多元的運動鞋。

也有網友衝進直播間買光產品。根據飛瓜數據，22日23日兩日在鴻星爾克抖音直播間就有1.9億的銷售額，直播主話都還沒說完產品已經清空。網友表示，「寄個吊牌給我，我可以自己縫」「直播間的架子賣不賣?」，但是也有網友認為，「鴻星爾克的衣服品質很勸退」也顯示在「中國品牌」崛起時，品質也需面對消費者檢視。

直播主兩樣情

但是與鴻星爾克對比，近期和新疆棉花議題，都曾發生Adidas、Nike等品牌直播間直播主被網友罵哭的情況。網友評論質疑直播主「為何要幫這些品牌工作」、「這些企業有沒有捐款」，「問直播主『愛不愛國?』」或刷一排「支持國貨」，許多直播主為了自救不發言，Adidas直播間的直播主更在自己身上貼上「鴻星爾克YYDS」避免被罵。

網絡民粹風氣蔓延，目前為中國隊奪得兩面奧運金牌的射箭選手楊倩也被翻出曾在網絡上「秀出」自己收藏的Nike鞋，中國女排兩連敗被質疑為何讓Adidas贊助等，都顯示在中國品牌受追捧、國潮崛起時，部分網友以「正義之名」對他人網絡暴力的問題。