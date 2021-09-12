韓國三星集團寧波船廠撤出中國　數千員工拉橫幅集體抗議

自韓國2016年同意美國部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德），引發中國國內強烈的反韓情緒後，韓資企業撤出中國的腳步便未曾停歇。其中，三星集團就分別於2019及2020年，結束在中國的智能手機及電視機生產線，轉往越南等國。

據台灣中央社11日報道，韓國三星集團持續從中國撤資。三星重工寧波造船廠由於總公司決定撤資，廠區將被當地政府收回，數千名員工就此聚集在廠區要求賠償，韓籍主管則出面安撫，協調解決方案。



三星重工寧波廠是三星在中國第1個造船及拆船廠，成立於1995年12月，當時登記總投資額為2.5億美元，位在北侖港旁的寧波小港青峙工業區，現有員工4500餘人。

據報道，該廠員工約在7月得知，三星母公司準備結束寧波廠業務的消息。其中，廠區所在地的寧波市北侖區政府已經公告文件，三星重工寧波廠1,178畝土地目前已完成收回協議簽訂，成為官方「騰籠換鳥」計劃的一部分。

三星重工寧波造船廠數千名員工拉橫幅抗議。（國際船舶海工網）

報道指出，有鑑於此，加上三星方面一直沒有向員工作任何說明，寧波廠員工7月底向北侖區政府投訴此事，得到的回覆是公司「正在擬定具體工作方案，報請公司總部批准後會適時公布」。但直到9月8日員工抗議前夕，三星方面始終沒有給出說明。

報道稱，9月9日上午，數千名三星重工寧波廠員工聚集在廠區內，拉「三星是我家，我要工作！我要養家糊口！」、「青春，理想，汗水，淚水，血水都灑在這！」等橫幅抗議三星重工準備結束寧波廠業務，卻一直沒有提出補償方案，同時要求資方解決此事，以免影響大批員工生計。

三星重工寧波廠總經理及5名副總經理等6名韓籍主管當時全數到場說明。總經理向員工表示，先前已與工會和員工代表溝通，希望員工保持冷靜，理智維權。然而，直到目前為止，勞資雙方並未達成一致。員工表示，抗議活動將持續進行。

有員工透露，三星重工韓國總部已向寧波廠撥款7.5億元人民幣作為善後，且款項已到帳。但資方沒有公布相關消息。

報道又引述消息稱，目前三星重工寧波廠仍有7到8個船體建造中，但員工已無心工作，且很多協力廠商已經撤離。部分已結束生產的廠房已開始拆除設備，逐步轉移給山東榮成廠區。