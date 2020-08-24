台經濟部將「淘寶台灣」列為陸資　限6個月內撤資或改正

台灣經濟部繼日前提出將嚴格審查陸資、禁止大陸OTT平台通過台灣業者代理落地台灣外，網絡電商「淘寶台灣」也因陸資背景遭到狙擊。 台經濟部於8月24日（周一）正式宣布，在台經營淘寶台灣的英商克雷達投資有限公司（以下簡稱英商克雷達）被判定為陸資，需在6個月內撤回投資或改正。

淘寶台灣App採用繁體中文介面，提供台灣消費者習慣的付款、物流方式，以及交易流程保障。（聯合新聞網）

台經濟部指出，英商克雷達以「淘寶台灣」名義經營電商平台，經該部調查後認定，中國大陸阿里巴巴集團對英商克雷達具有控制能力，屬於《大陸地區人民來台投資許可辦法》所稱之投資人，是故違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第73條第1項規定，經濟部依該條例第93條之1第1項處新台幣41萬元罰款，並限期於6個月內撤回投資或改正。

經濟部並表示，阿里巴巴集團通過新加坡子公司持有英商克雷達28.77%股權，雖未達到陸資許可辦法之30%持股認定標準，但調查發現有三點讓經濟部認定阿里巴巴集團可操控英商克雷達的營運方針。

英商克雷達於2019年7月4日以新台幣10萬元在台設立分公司，之後於該年10月間增加營運資金至新台幣2,010萬元，並以「淘寶台灣」名義經營電商平台。（中央社）

首先，依據英商克雷達章程，阿里巴巴集團如果不出席會議，則股東會、董事會將無法召開；其次，英商克雷達營運高度仰賴阿里巴巴集團，包括商標、域名與平台IT系統維護等；最後，淘寶台灣的會員註冊同意的私隱政策，可能會授權阿里巴巴使用台灣用戶數據等權限，且數據將回傳至中國大陸的阿里巴巴集團，因此有資訊安全疑慮。

基於上述三點，經濟部認定阿里巴巴對英商克雷達有控制能力，因此依照相關法規進行處置。

淘寶台灣去年10月在台正式落地。（聯合新聞網）

英商克雷達於2019年7月4日以新台幣10萬元在台設立分公司，之後於該年10月間增加營運資金至新台幣2010萬元，並以「淘寶台灣」名義經營電商平台。