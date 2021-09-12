中藥「連花清瘟」風靡泰國貨源緊張　網紅直播賣假藥警方展開查緝

內地一款中藥「連花清瘟」被指對新型冠狀病毒有抑制效果，也風靡海外一些國家。在泰國，該藥貨源緊張，有網紅直播推銷假冒的連花清瘟膠囊，因此遭到代理商控告。

泰國警方表示，由於目前國內疫情日益嚴重，不法分子趁機走私引進大量連花清瘟膠囊、製造假冒偽劣藥品，通過網絡和實體渠道大規模銷售，造成假藥在泰國市場愈加泛濫。近期，泰國警方已展開多次行動，全力打擊非法售藥活動。



泰國疫情自今年7月起嚴峻，連花清瘟膠囊在當地的市場需求暴增。在藥品緊缺的情況下，泰國知名女星Pooklook Fonthip、網紅Nara Crepe-Katoie等人，因涉嫌參與非法銷售、銷售假冒連花清瘟膠囊，被該藥在泰國的藥品代理商起訴控告。

其中，Nara Crepe-Katoie在其擁有143萬粉絲追蹤的Facebook帳號上，直播推銷連花清瘟膠囊，每盒售價350泰銖（約合83港元）。她在直播中還對粉絲承諾，其售賣的皆為正品：「現在市面上假貨很多，你們應該到Nara這裏購買正品，誰想買到正品就來我這裏買。」但代理商檢驗後發現全為假藥，並指服用後很有可能會有生命危險。

前泰國世界小姐冠軍、當紅女演員Pooklook Fonthip，則被指控非法銷售該藥。她上月通過個人IG帳號表示：「很多人都在找連花清瘟膠囊，我的好姐妹有貨，我來幫忙宣傳」，強調產品有泰文標籤和批號，絕對是正品，「如果有人感興趣，我會給你留聯繫方式」。

雖然這批藥的賣家是Pooklook的親姐妹，藥品也是正品，但泰國相關法律明確禁止在網絡銷售藥物，因此Pooklook等人還是難逃被起訴。如果其中還涉及非法進口藥物的問題，她們還將面臨「走私假冒藥物罪」，最重恐判刑10年。

對此，Pooklook本月6日發文表示事件與自己無關，否認參與非法銷售藥品，公司會盡快做出更詳細的說明。隨後她也再度發布聲明，指出有傳媒未經查證指控她非法售藥，造成其名譽受損。她要求相關媒體限期修改或刪除報道，否則其律師團隊將收集證據起訴相關人士。

此外，有多個Facebook用戶因在網上非法銷售連花清瘟膠囊，而遭代理商起訴。該公司的法務團隊已經蒐集了聊天記錄、購買證明、匯款單、收款戶口名稱、直播片段等證據，並提交給相關執法部門待進一步處理。

由於目前泰國疫情日益嚴重，不法分子趁機走私引進大量連花清瘟膠囊、製造假冒偽劣藥品，泰國警方近期已經展開多次全國范圍的行動，全力打擊非法售藥活動，在曼谷耀華力路、沙繳府阿蘭亞帕貼縣等地區逮捕了多名銷售假藥人士。