中成藥清冠一號與連花清瘟均可抗疫？　中醫：需在專業指導下服用

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-19 17:30

《中央社》報道，由台灣研發的抗疫中藥「清冠一號」，衛生福利部已同意緊急授權，目前已有兩間藥廠提出申請，最快本周可核發臨時藥品許可證。同時，中國工程院院士鍾南山此前發表研究指，連花清瘟膠囊對治療新冠肺炎有幫助，能改善患者症狀。 到底兩款中成藥有何不同？對於醫治新冠肺炎是否有成效？註冊中醫師徐澤昌博士接受《香港01》訪問時稱，兩款藥物均沒有保健及預防作用，市民要在中醫師的指導下服用，方能獲得治療的效果。

徐澤昌中醫師提醒，市民不應自行服用清冠一號及連花清瘟膠囊，要在中醫師的指導下服用，才能獲得治療的效果。（資料圖片）

根據台灣衛福部國家中醫藥研究所網站資料，清冠一號成份包括荊芥、防風、薄荷、桑葉、黃芩、板藍根、魚腥草、瓜蔞、厚朴、甘草共10味藥材。

徐澤昌介紹，清冠一號以明代張時徹所輯《攝生眾妙方》（明嘉靖29年/西元1550年刊刻）中之「荊防敗毒散」為處方基礎，再根據新冠肺炎的臨床特徵研製而成；連花清瘟膠囊則來自兩個經典名方的底方，張仲景《傷寒論》的麻杏甘石湯，以及吳鞠通《溫病條辨》的銀翹散。

清冠一號原方功效為發汗解表，散風袪濕。主治外感風寒濕邪、惡寒發熱、頭痛項強、肢體痠痛、腮腫、無汗、鼻塞、咳嗽有痰、苔薄白、脈浮或浮緊。連花清瘟膠囊的功效為清瘟解毒，宣肺洩熱，用於熱毒襲肺證，症見發熱或高熱，惡寒，肌肉酸痛，鼻塞流涕，咳嗽，頭痛，咽乾咽痛，舌偏紅，苔黃或黃膩等。

與連花清瘟膠囊不同，市民在市面上暫未能購買到清冠一號，惟兩款藥的處方已在網上公開，市民或有機會自行配製。徐澤昌提醒，上述兩款藥物均沒有保健及預防作用，巿民不應自行服用或自己配製；如有需要，在服用前應先咨詢註冊中醫師。

台灣順天堂製造的清冠一號。（順天堂）

據報道，清冠一號（NRICM101）由台灣國家中醫藥研究所和臨床中醫師共同研發，去年經三軍總醫院、長庚紀念醫院、台中榮民總醫院與彰化基督教醫院臨床證實有療效。該藥早已取得外銷許可證，在歐洲、美國暢銷，惟台灣審核新藥嚴謹費時，必須花5至10年做臨床驗證才能申請到藥證，因此民眾需獲得醫生處方才可購買清冠一號，亦無法到中藥行買原料自行調配。

此外，台灣近期網傳一款「台灣冠清一號(含13味藥材)」藥物。台灣國家中醫藥研究所上周四（13日）澄清，網傳的「冠清一號」企圖假冒清冠一號，其13味藥材中的生石灰具強烈腐蝕性，不屬於中藥；若未經中醫師診療自行購買藥材煎煮「生附子」毒劇藥，將嚴重影響民眾健康。