房住不炒｜多地房貸收緊銀行通知「明年再來」　部分城市「停貸」

內地推進「房住不炒」政策下，近期有多個城市傳出收緊房貸，出現房貸額度緊張、放貸遲緩等現象，一線城市北京、上海、廣州也受影響。部分地區二手房貸款申請甚至需排隊到下年，杭州等十多個城市更遭遇「停貸」危機。



據《每日經濟新聞》9月10日報道，研究機構克而瑞監控的30個重點城市數據顯示，半數以上城市新房放貸額度緊張，放款週期較上半年持續拉長，7成以上城市的房貸利率較上半年均有不同程度上調；二手房貸款方面，調研的23個城市放款週期基本在3至6個月，6成以上城市近乎「停貸」。

內地推進房住不炒政策，有多個城市的房屋貸款傳出收緊。（新華社）

報道指，上海各大商業銀行貸款審批和放款週期已明顯拉長至3個月到半年，且從7月24日起調高房貸利率。北京也有購房者在申請房貸時被告知「貸款額度緊張」，具體放款時間不確定，甚至有人被銀行通知「明年再來」。廣州的商業銀行近期也上調房貸利率至遠高於其他一線城市的水平，放款時間則延長為3至4個月。

熱點二三線城市的房貸情況亦不輕松。貝殼研究院數據顯示，從今年6月放款週期來看，72個重點城市中，有46個城市房貸放款週期延長。近期杭州、武漢、長春、鄭州、昆明、南寧、合肥、重慶、東莞、惠州、佛山、長沙、濟南等城市均出現二手房停貸或部分停貸現象，不少城市的房貸利率也出現多次上調。

同時，房貸整體審核也愈趨嚴格。如南寧、泰州、麗水等地，買樓均需嚴格審核客戶首付資金來源、還款能力等條件 。山東臨沂、濟寧、菏澤等地更高達半年以上；蘇州、泰州、鹽城等地的信貸端全面收緊，放款時間不定。

雖然近期有市場消息稱「下半年貨幣政策將向寬信用轉向，推動銀行加碼信貸投放」，不過克而瑞調研結果顯示，截至目前，多地銀行尚未加大貸款投放額度。58安居客房產研究分院院長張波表示，下半年，一些城市的成交量可能下滑，放貸量可能會有一定程度放鬆。