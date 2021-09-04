8月份深圳二手住宅成交創近10年新低　官媒分析稱見底還言之過早

深圳最新二手住宅成交數據顯示，其8月份的成交量為2043套，較同期暴跌逾8成，創下近10年新低。

新華社主辦的《中國證券報》稱，深圳是人口達2000萬的一線城市，單月二手住宅成交量只有2000套出頭是歷史罕見，認為原因與深圳官方出台多項政策措施有關，包括二手房指導價及「學區房」新政。



數據顯示，8月份深圳二手住宅成交量連續第5個月下跌，僅得2043套，較上個月下跌20.1%，較同期下跌81.96%。《中國證券報》指出，8月份的成交量一般來說不會太差，6000至7000套是正常水平，行情好時更會超過11000套。8月份二手住宅成交量低於3000套，已是2011年，當時為1462套。自2013年以來，深圳二手住宅成交量表現比今次更差的情況，只有在2020年2月及2019年2月出現過，兩者均受到農曆新年假期影響，前者同時更是新冠肺炎疫情最嚴重的時候，當時成交量只有1667套。

報道又提到，事實上，深圳在2月份發布二手房指導價以來，成交量就持續下跌，4月至7月分別為4877套、3027套、2575套、2557套。分析人士表示，8月份的成交量再跌，相信與7月底出台的「學區房」新政不無關係。羅湖區一名地產中介受訪時亦稱，該片區的成交量自指導價出台後縮水近9成，「學區房新政影響也比較大，急賣的業主開始降價，降價幅度在20萬元至30萬元。」

報道最後稱，深圳在上月同時有22宗集中供應住宅土地重新掛牌、提出強化「房地聯動」、下調住房銷售限價等一系列措施，而以往限購限貸的措施本質是限制消費，讓新樓二手樓的購買變得低頻緩慢，讓杠杆下降。但集中供地是下調土地「面粉價」，是從供給方面「動刀」，形成「面包價」也下調的預期，市場觀望情緒會更濃，見底還言之過早。