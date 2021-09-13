娛圈風暴｜遠離大都市空殼註冊　「小地方」成內地明星避稅聖地

日前內地政府整頓娛樂圈，在鄭爽因簽「陰陽合同」逃稅被追繳2.99億人民幣後，中央宣傳部更印發《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》，要求嚴厲查處偷逃稅行為，有效維護市場秩序。據「天眼查」數據，今年內已經有超過700位藝人經紀相關企業註銷公司，許多網友推測與稅務有關。



《經濟參考報》記者調查，一些遠離大城市和主城區的「小地方」為招商引資而打造的稅收政策「窪地」，成為不少明星工作室選擇的註冊地。《央廣網》稱，記者近日基層暗訪發現，這些明星藝人在註銷影視公司或個人工作室的同時，會換個地方和名稱重新註冊，地方政府的稅收優惠政策也給這些明星工作室避稅帶來便利，以致大量漏稅現象產生。



鄭爽逃漏稅被追繳天價，她的系列風波始於和前夫張恆的代孕棄養。（微博）

1000家工作室註冊「小地方」

2021年，在業存續的影視類相關公司等市場主體共新增65萬餘家，以各類明星工作室居多，註冊地集中在個別地區，一些遠離大城市和主城區的「小地方」吸引大明星們爭相註冊。雖然近期官方強力整頓娛樂圈，有700多家藝人經紀公司註銷，但也被發現不少是註銷後再轉移他地。

江蘇省徐州市北部縣級市「新沂」就是一個例子。根據企查查、天眼查等提供的資料顯示，這裡陸續註冊近1,200家影視文化類市場主體，其中不乏知名藝人的工作室。《央廣網》記者走訪發現，它們幾乎都是有名無實的「空殼」。

新沂的多數藝人工作室註冊地為「新沂市新華路馨園影視文化產業園」，但地圖導航查詢不到這地址，也未有「影視文化產業園」的牌子，僅有一個馨園公園。據自稱曾是文化產業園的工作人員透露，「這裡原來是文化產業園，現在其實也是，只不過牌子換了一下。」

范冰冰在逃稅風波後仍無法順利復出 。（范冰冰微博圖片）

他向《央廣網》記者表示，自從2018年的「明星」逃稅風波後，「行業受到影響，在當地註冊的明星工作室略有減少。」

這類「幽靈註冊」明星工作室的現象也出現在長三角地區的石湫影視基地。據當地影視基地的售票員表示，「都是假的，裡面有沒有工作室我們不知道嗎?」，當地工作人員也表示沒看到過明星工作室，但有工作人員表示聽說過一些明星工作室「掛靠」在影視基地名下。

據江蘇省市場監督管理局相關工作人員表示，明星工作室一般註冊為個體工商戶，登記註冊便利化改革後，一些地方對經營場所要求只需要提供產權和租賃證明材料，不會現場核實。

2018年逃稅風波後 監管收緊

《央廣網》報道，「2018年明星偷逃稅事件後，對明星工作室的稅收征管開始收緊，但「一些想發展影視行業或完成招商引資任務的地方政府，依然會通過稅收減免等優惠政策，吸引明星前來註冊」。

吳亦凡事件引起娛樂圈動蕩。（Instagram@kriswu）

《央廣網》記者以文化企業負責人身份實地走訪發現，一些地方打著發展「總部經濟」的幌子招引影視文化專案，招商流程隱蔽、稅收優惠政策隱密。《央廣網》記者和招商幹部溝通後，發現明星藝人如果註冊為影視文化公司法人，需繳納25%企業所得稅。如果以工作室名義，其演出費收入通過「個體工商戶的生產、經營所得」類目報稅，超額累進的最高稅率為35%。

若按照個人所得扣繳個人所得稅，超額累進的最高稅率為45%。看似稅率較高，但在此基礎上，還能享受當地政府承諾「所得稅地方留成的70%到90%作為返還獎勵」。

招商幹部們跟《央廣網》記者透露，通過「政策窪地」吸引明星設立工作室，實際上是「地方用裡子賺了面子」，而明星得到實惠。對地方政府來說，明星工作室基本上不會佔用當地的土地廠房等資源，除了帶來稅收，還能幫地方完成招商引資考核任務，雖然地方政府返還了地方留成，「但畢竟還能得到一部分，有勝於無」。

工作室註銷再轉移 明星逃稅「難禁」

近期因吳亦凡、張哲瀚和鄭爽等負面輿情，娛樂圈展開整頓。據《央廣網》報道，影視行業「註銷潮」近3年來發生過兩次：一次是2018年6月至10月，在霍爾果斯、無錫等地出現了影視公司註銷的情況；一次是今年4月以來，出現新一波明星工作室的註銷潮。

霍爾果斯因有稅務減免優惠，吸引大批影視公司進駐，最高峰時更有多達1600間，當中不少是空殼公司。（視覺中國）

《央廣網》引述業內人士說法，「與其說是註銷，不如說是搬遷。」2018年逃稅風波後一大批影視公司、明星工作室從霍爾果斯、無錫、橫店等地撤離，轉移到其他地方。

天眼查統計，2021年4月以來，內地明星開始註銷工作室，但會改換名稱和位址成立新的工作室。企查查資料則顯示，2018年之後，霍爾果斯等地明星藝人註冊的公司及工作室明顯減少，而在另外一些地方的註冊資料明顯增多。

最近三個月，多個明星工作室或影視文化公司的註冊地點則都顯示為「同一省份」，該地在業存續的影視類相關公司在2019年註冊量達到1949家，為歷年最高。2021年截至8月18日，新增2397家，約是2020年註冊量的2倍。

中國人民大學法學院教授劉俊海向《央廣網》透露，任何地方政府都無權違反稅法的規定，擅自向明星工作室提供「先徵後返」等稅收優惠政策。不管是從稅收征管的法治化角度，還是從提高市場主體的事中和事後監管角度來看，設立明星工作室來避稅的現象給監管執法提出了新的課題。「有關部門需查漏補缺，完善相關監管措施，消除監管盲區，鑄造監管合力，提升監管效能」。

而在「小地方成明星避稅地」在9月13日登上微博熱搜後，許多網民評價希望政府要「徹查」這種情況，尤其明星是「高收入族群」；但也有網民認為「合法避稅和非法逃稅」有所不同，強調要分清楚其中的差異。