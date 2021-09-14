莆田疫情｜蘭州大學系統預測月底受控　病例數為268人

福建近日出現新冠肺炎疫情反彈，據國家衛健委，昨日（13日）福建共新增60宗本土感染個案。

在重災區莆田市，根據蘭州大學建立的「新冠肺炎疫情全球預測系統」顯示，莆田市本輪疫情預計將於9月26日左右得到控制，累計確診病例數預計約268人。



莆田市仙遊縣楓亭鎮一間小學發現有學生及家長新冠病毒核酸檢測陽性，即時停課並安排所有人居家隔離。（微博）

據福建省莆田市疫情防控新聞發布會通報，截至13日24時，莆田此輪疫情累計報告85宗核酸陽性，其中確診病例64宗、無症狀感染者21宗。此外，85名陽性病例中，10歲以下兒童共有30人。

對於此次莆田疫情的走勢，一直跟蹤並分析相關數據的蘭州大學「新冠肺炎疫情全球預測系統」13日給出了預測。根據截至12日24時的疫情數據，該系統的初步預測結果顯示，在當前政府採取的及時、有效的二級管控措施下，莆田市本輪疫情預計將於9月26日左右得到控制，累計確診病例數預計約268人（感染人數區間為214-322人）。

莆田楓亭等地連夜組織核酸檢測，醫護人員累癱在地。（《中國青年報》）

根據該系統的官網介紹，二級響應措施是指當出現一宗感染病例時，省指揮部立即組織指揮部成員和專家進行分析研判，對突發公共衛生事件影響及其發展趨勢進行綜合評估，由省政府決定啟動二級應急響應，並向各有關單位發布啟動相關應急程序的命令，對中風險的地區，實施「外防輸入、內防擴散」策略，盡快有序恢復正常生產生活秩序。

「新冠肺炎疫情全球預測系統」還顯示，如果莆田採取三級管控措施或者仍有未發現的傳染鏈，莆田市本輪疫情預計在10月4日左右得到控制，累計確診病例數或將達到529人左右。

根據資料，「新冠肺炎疫情全球預測系統」是由蘭州大學西部生態安全協同創新中心主任黃建平教授組織帶領中心團隊完成，於去年5月正式對外發布，是世界上第一個全球疫情預測系統。據介紹，該系統將氣候預測中的統計方法與流行病學模型相結合，可對全球有疫情的190多個國家和地區進行逐日、逐月和季節性預測。

9月12日晚上，在福建省仙遊縣，醫務人員正在為一位幼兒進行咽拭子採樣。（中新社）

此外，莆田14日發通告要求全市封控區實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」，管控區實行「人不出區、嚴禁聚集」，防範區實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集」。通告又要求所有小區全面實行出入嚴格管控，根據小區情況合理設置出入管控口，實行24小時值班。