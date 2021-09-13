福建疫情｜莆田18名小學生染疫　病毒或已在學校隱形傳播10天

福建近日出現新冠肺炎疫情反彈，據國家衛健委，昨日（12日）福建共新增35宗本土感染個案。

在重災區莆田市，本輪新冠疫情在3天內已經排查出64宗新冠病毒感染者。據內媒《澎湃新聞》梳理官方公布的流調數據發現，最少已有18名小學生感染新冠病毒。學校成了此次疫情一個重要傳播點，疫情或已經在莆田市仙遊縣楓亭鎮一家小學隱匿傳播了10天。



仙遊縣楓亭鎮一間小學發現有學生及家長新冠病毒核酸檢測陽性，即時停課並安排所有人居家隔離。（微博）

官方早前指出，經專家研判，本次疫情源頭疑似為新加坡入境人員林某杰導致的傳染鏈條。官方通報指，林某杰於8月4日自新加坡從廈門機場入境，在廈門進行集中隔離14天後，於8月19日點對點轉運至莆田市仙遊縣集中隔離點繼續集中隔離。林某杰在完成14+7天的集中隔離之後，於8月26日開始實行7天的居家健康監測。

在9月10日確診之前，林某杰已經入境38天。一般而言，居家監測期間要落實「非必要不外出」，尤其不能外出聚會、旅遊等。但內媒《新京報》報道指，林某杰在居家監測期間，仍去與仙遊縣相鄰的泉州市泉港區界山鎮拜訪親戚並聚餐。

莆田楓亭等地連夜組織核酸檢測，醫護人員累癱在地。（《中國青年報》）

據《澎湃新聞》13日報道，林某杰的家庭成員林某發在仙遊縣楓亭鎮的舖頭小學上學，其核酸檢測結果也為陽性。莆田市學校本年的開學時間為8月30日，9月1日正式上課。由此可以看出，在林某杰解除隔離回家6天後，其家庭成員林某發在9月1日正式開學上課，到9月10日報告首宗新冠陽性時，林某發已經開學上課10天，在這期間，病毒已經在學校隱匿傳播開來。

9月12日，莆田衛健委公布的流調信息顯示有15名舖頭小學學生受感染，其中10名學生為無症狀感染者，另外5名學生為確診患者。這15名舖頭小學學生年齡從9歲到12歲都有，這反映新冠病毒已經在該校多個年級傳播開來。