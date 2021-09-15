內地疫情｜新增51宗本土均在福建　廣東潮州關停酒吧及KTV

福建近日出現新冠肺炎疫情反彈，據國家衛健委，昨日（14日）內地共新增51宗本土感染個案，均在福建。

昨日福建新增本土確診病例50宗，其中莆田市33宗、廈門市12宗、泉州市5宗，含9宗由無症狀感染者轉為確診病例。此外，昨日福建新增本土無症狀感染者1宗，病例在廈門市。

此外，毗鄰福建省的廣東潮州市也加強疫情防控，即日起暫時關停全市範圍內的酒吧、歌舞娛樂場所（KTV）、上網服務場所、遊藝娛樂場所、棋牌室、麻將館等通風條件差、人群聚集的密閉場所。



在福建省仙遊縣，醫務人員正在為一位幼兒進行咽拭子採樣。（中新社）

潮州市14日發出的通告又指，要嚴格控制景區、影劇院、圖書館、美術館、博物館、餐飲場所、宗教活動場所和民間信仰活動等場所活動人流量；按照「非必要不舉辦」的原則，嚴格控制舉辦各類大型聚集性活動，壓減各類活動次數和規模。

通告又要求市民不遠遊、少外出，非必要不出省、不離市。

此外，廣東四會市9月11日發公告稱，鑒於該市玉器行業從業人員與福建莆田市來往密切，決定於9月11日至12日對全市珠寶玉器行業從業人員開展全員核酸檢測。

13日，四會再次通告，延長全市珠寶玉器賣場休市時間，從14日0:00時起至17日24：00時，全市珠寶玉器賣場延長休市時間4天 （電商除外）。