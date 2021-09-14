福建疫情｜多地倡中秋國慶就地過節　環時：不能被局部疫情嚇住

福建的新冠肺炎疫情反彈，根據通報，9月10日至9月14日8時，福建省累計報告本土陽性感染者139人，其中確診病例120宗（莆田市75宗、泉州市12宗、廈門市33宗）；無症狀感染者19宗，均在莆田市。



臨近中秋假期及國慶長假，除疫區福建外，河北、內蒙古、黑龍江等多地也發布公告或提示，倡議市民就地過節，不提倡聚集和聚會。對此，官媒《環球時報》發表社評稱，福建疫情未大範圍擴散，個別地方卻帶頭倡導「就地過節」，增加了全社會的緊張氣氛，「這麼大個國家不能被福建局部疫情嚇住。」



9月14日，在移動PCR方艙實驗室，工作人員對送來檢測的核酸樣品進行處置。當日福建省仙遊縣啟動第二輪全員核酸檢測。（新華社）

「各地的領導們莫驚慌」

環時的社評強調，要高度重視福建疫情，盡全力阻止它的擴散。「但我們要有面對一撥撥疫情來襲久經歷練的集體從容，這麼大個國家不能被福建局部疫情嚇住，如果很多人連去沒有疫情的地方旅遊也不敢了，很沒有必要。」

對於多地倡議就地過中秋和國慶，社評希望「各地的領導們莫驚慌」，且不要輕易做「就地過節」的公開倡導，更不應將這種倡導變成實際要求。社評指出，除非國家聯防聯控機制出要求，各個沒有疫情的地方如果推行兩節期間「無必要不出省（區、市）」的政策，是很值得商榷。

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社會停轉要付沉重經濟代價

社評又稱，在沒有福建疫情已經大範圍擴散到全國其他地區任何信息的情況下，倡導「就地過節」反而增加全社會的緊張氣氛。而十一長假對社會消費如此重要，人們還要生活，旅遊和相關服務業的從業者需要掙錢，因此必須追求平衡。「如果我們每一次動態清零都要搞得驚天動地，在全國範圍內讓很大的社會面跟著停轉，付出沉重的經濟代價，那就屬於失之偏頗了。」

環時更呼籲國家權威部門，對一些地方倡導「就地過節」及時規範指導。又引述流行病學專家建議稱，如果十一前疫情沒有嚴重擴散，市民可保持原有的出行計劃，避開中高風險地區，路上戴好口罩，太擁擠的地方盡量繞開，在防疫不鬆懈的情況下過節。