四川地震｜多間民屋開裂倒塌　親歷者：衣服未穿好只能光腳逃生

四川瀘州市瀘縣今日（16日）凌晨4時33分發生6級地震，成都、南充、遂寧等地震感強烈。截至上午8時半，本次地震已造成3死60傷，轉移安置6904人。

目前，瀘縣共有35間民房倒塌、188間嚴重損壞。瀘州有大量房屋受損，不少學生要疏散到街上暫避，有網民表示自己半夜被「搖醒」。



《紅星新聞》報道，居住於嘉明鎮獅子村的聶女士介紹，她所在的獅子村距離瀘縣縣城福集鎮有12公里，她住在一樓，當時是在睡夢中被強烈的震感搖醒。她介紹，整個震感持續了十多秒，由於自家房屋才修葺，所以此次地震並未造成影響，但村內有不少房屋都開裂，瓦片掉落。據她了解，今次瀘縣地震以大田鎮的受損最為嚴重，瀘州市正下暴雨，但許多村民因為地震都選擇留在室外。

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瀘縣嘉明鎮團山堡村村6組的劉隊長介紹，地震時響聲特別大，家中的碗碟都打碎了，其房屋亦出現倒塌損毀的情況。有村民表示，剛地震時先是搖了三下，「但是比較輕，不那麼嚴重，我就醒了」，但是緊接著就有「轟轟」的聲響，於是和家人立即跑出屋外，「衣服都沒來得及穿好」。另有婦人稱，地震時從家中往樓下跑，因為搖晃得太厲害，她根本站不穩，只能往兩邊倒，直至跑到室外時才舒了一口氣，並注意到自己的腳腫了，「鞋子都沒穿，光腳板就出來了」。

瀘縣福集鎮草壩村的村民介紹，地震時房屋搖晃得很明顯，她與13歲的孫兒立即穿好衣服往外跑，「跑不贏，孫子的頭上、手上被砸到，流血了，還好不嚴重」。她表示，地震後家中屋頂出現裂口，裂縫有2隻手指的寬度，「現在都不敢進去」。

本次地震造成多人傷亡，傷者已陸續送往醫院接受治療。西南醫科大附屬醫院工作人員透露，一名69歲的老婦在地震中右腿受傷，加之年紀比較大，傷情比較重，但暫無生命危險。據了解，西南醫科大附屬醫院作為此次地震重危患者救治醫院，已開通地震患者收治的綠色通道。