杭州新聞聯播現重大直播事故　男主播狂按遙控器等慌張舉動出街

周三（15日），杭州電視台的《杭州新聞聯播》節目發生直播事故，因提詞器故障，導致男主播在直播過程中，表情管理失控、瘋狂按遙控器的一幕直接出街，引起廣泛熱議。



提詞機失靈後，主持人一度忘詞，其間眉頭緊鎖，深色慌亂。（《杭州新聞聯播》）

據「中國播音主持網」消息，9月15日晚，《杭州新聞聯播》因提詞器突然失靈，導致出現重大直播事故。有網傳視頻顯示，該節目的播出時間為15日晚7時42分，男女主播向觀眾問好後開始播報，隨後提詞器出現故障，男主播在鏡頭前眉頭緊鎖、表情慌張，更是拿出遙控器狂按，使得新聞畫面一度尷尬。

另外，據了解，男主播當時所播報的新聞是一隻急稿，手中並未有紙質手稿。而杭州電視台主播亦證實此事，並表示正在為此事深刻反省。

事件經過報道後，引起廣泛熱議，甚至有網民通過男主播的臨場反應，推測他在日常生活中是一個臭脾氣、易怒、不冷靜的人。而面對評論區的口誅筆伐，亦有網民站維護主播，認為工作失誤是難免的事，況且他也會因為這次失誤受到處罰，網民沒必要如此苛刻。

網民點睇：

「第一次看到電視里的人對着我按遙控器」。



「毫無應急預案，沒有絲毫應變能力」。



「主要是表情管理很垃圾」。



「好奇得扣多少工資，這個月白幹了吧」。



「人家央視新聞聯播全球直播都有紙質稿子的」。



「這就是太依賴科技的原因，紙質手稿還是要備着」。



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據杭州文廣集團官網顯示，《杭州新聞聯播》是杭州電視台綜合頻道的一檔重要的時政新聞欄目，也是杭州的唯一時政電視新聞，該節目首播時間為每日19:32，節目時長20分鐘。

另據《極目新聞》報道指，杭州文廣集團紀委監委工作人員就視頻真實性，以及後續相關應急處理回應稱這是內部事情，暫無法給予過多解釋。

對此，有內地業內人士指出，電視台播出的內容具有權威性，尤其時政新聞，更是如此，提詞器出現故障，確實是主持人比較擔心的問題，為此主持人事前應做好充分準備，例如準備好紙質台本放在桌前，且新聞聯播間串詞一般不太長，主持人也可事前背誦，不至於關鍵時候出現慌張；另一方面，在開始節目播出前，各部門應仔細檢查設備情況。