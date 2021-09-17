神舟十二號飛船今日返回地球　中國太空站或迎首位女航天員

神舟十二號三名航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波已在太空站組合體工作生活了90天，刷新了中國航天員單次飛行任務太空駐留時間的紀錄。載有三名航天員的神舟十二號載人飛船昨日（9月16日)與太空站天和核心艙成功分離，預計將於今日（9月17日）在酒泉衛星發射中心東風着陸場着陸。



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據中國載人航天工程辦公室發布的消息，神舟十二號飛船與太空站分離前，航天員乘組在地面科技人員的配合下，完成了太空站組合體狀態設置、實驗數據整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前各項工作。

神舟十二號載人飛船撤離後，與太空站組合體完成繞飛及徑向交會試驗，成功驗證了徑向交會技術，為神舟十三號飛船等後續載人飛行任務奠定了重要技術基礎。

據央視報道，承擔神舟十二號搜救回收任務的地面分隊，是中國目前唯一一支專業化的航天搜救力量，目前地面分隊已經進行了四次全系統演練。

地面分隊指揮員牛永進說，地面分隊具備全地形的搜索能力、全地域的通信能力，以及全時段的搜救能力，可以在任何時間、任何情況下把航天員安全搜索救援回家。

王亞平（左一）被指或成為神舟十三號的航天員。（視覺中國）

關於航天員返回地面一事，中國一般採用「空中搜救航天員，地面處置返回艙」的模式，這樣可以實現「快速定位、快速到達、安全出艙」。因此，着陸場搜救通常包括空中搜索和地面搜索救援回收兩個部分。

空中搜索直升機一般配置7架：指揮機1架，通信機1架，搜救機1架，醫學監督和醫學保障機1架，醫療救護機3架，它們均安裝了「北斗」衛星導航定位系統，動態訊息可實時傳回北京航天飛控中心，主要負責返回艙搜索和航天員救援。

同時，中國將在9月內發射天舟三號貨運飛船，為10月神舟十三號載人飛船進入天和核心艙做準備。

另有消息說，航天員王亞平可能入選神舟十三號飛船乘組，成為進入中國太空站的首名女航天員。

今年6月17日上午，長征二號F運載火箭將神舟十二號載人飛船送入太空。當天下午，神舟十二號載人飛船順利與天和核心艙完成自主快速交會對接，聶海勝等三名航天員從返回艙進入軌道艙、核心艙，標誌着中國人首次進入自己的太空站。

7月4日，神舟十二號航天員進行首次空間出艙活動。在約7小時出艙活動中，航天員劉伯明、湯洪波完成艙外活動設備組裝、全景相機抬升等任務，檢驗了中國新一代艙外航天服的功能性能，首次檢驗了航天員與機械臂協同工作的能力及出艙活動相關支持設備的可靠性與安全性。

8月20日，神舟十二號航天員乘組進行第二次出艙活動。在約6小時的出艙活動中，聶海勝、劉伯明完成在機械臂上安裝腳限位器和艙外工作台等工作，在機械臂支持下，相互配合開展太空站艙外有關設備安裝等作業。

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按照中國航天規劃，神舟十二號載人飛船任務結束後，神舟十三號載人飛船將在一個月內發射升空，將另外三名航天員送入太空站。

今年6月，官方在公布神舟十二號載人飛船三名正選航天員名單時，也公布了三名備份航天員名單，分別是翟志剛、王亞平和葉光富。據航天業內人士分析，進入備份名單，說明王亞平等三人已經具備進入太空站的條件。考慮到神舟十三號下月就要發射，如果沒有意外，該飛船乘組成員將是翟志剛、王亞平和葉光富。

王亞平今年41歲，2010年5月正式成為中國第二批航天員。2013年6月11日，王亞平和航天員聶海勝、張曉光乘神舟十號進入太空，6月13日進入天宮一號實驗艙，6月26日返回地球。2013年7月，王亞平被授予「英雄航天員」榮譽稱號。