神舟十二號｜已與天和核心艙分離　將展開繞飛和徑向交會試驗

已在中國太空站內工作生活90天的神舟十二號航天員乘組，即將於周五（16日）返回地球，飛船返回艙的著陸點是酒泉衛星發射中心東風著陸場。

據官方傳媒報道，神舟十二號已與天和核心艙成功實施分離，3名航天員將在神舟十二號飛船中停留超過30個小時，讓神舟十二號開展與太空站組合體的繞飛和徑向交會試驗。



北京航天飛行控制中心神舟十二號任務副總師胡國林介紹，繞飛試驗期間，天和核心艙與神舟十二號都是自主控制，但為安全考慮，航天員也隨時處於待命狀態。由於試驗動作復雜，持續時間也較長，航天員要在這段時間一直身著艙內壓力服，直到試驗任務安全結束。

而徑向交會試驗的目的，是要驗證徑向交會對接技術，為未來神舟十三號以徑向交會對接與太空站交會對接做準備。

胡國林表示，此後航天員就會換上工作服，進行相關的一些返回前的准備，包括物品的轉移，還有相關的返回的狀態設置，航天員在軌指令的發送等。這段時間是相對平穩的一段時間，同時太空站能夠為航天員提供一個小型的生活空間。除了工作之外，他們可以在這個空間內休息。航天員忙碌過後，最終會在神舟十二號上睡覺，靜待翌日一早開展返回任務。

至於東風著陸場的情況，事實上東風著陸場是作為載人飛行任務備份著陸場，一直與四子王旗著陸場同步建設。神舟十二號搜救回收地面分隊指揮員牛永進透露，從發現目標到建立警戒區，從返回艙的姿態調整到吊裝作業，隊伍已演練不下上百次。此外，截至目前，著陸場系統已經開展4次全系統綜合演練、1次大偏差著陸演練，以及30多次跟蹤捕獲、醫監醫保、醫療救護、安全保衛的專項訓練。