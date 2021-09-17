神舟十二號｜航天員返回地球狀態良好　劉伯明：這個生日終生難忘

今天（17日）13時34分，神舟十二號載人飛船返回艙，平安降落東風着陸場預定區域。航天員乘組3名航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波結束在太空長達90日的工作生活，返回地球後，安全順利出艙，身體狀態良好。

接受央視採訪時，聶海勝表示中國會有更多航天員刷新紀錄；劉伯明說這個生日令自己終生難忘；湯洪波則第一時間向湖南老家的父母報平安。



聶海勝說將會有更多的航天員來刷新紀錄，創造中國高度。（央視）

航天員聶海勝在出艙後表示，「無數的攀登者、奮鬥者，給了我們莫大的鼓舞。隨着中國的綜合實力，和國家科技水平的不斷提升，將會有更多的航天員來刷新紀錄，創造中國高度。中國的航天科技工作者也將不辱使命、不負重托，再立新功，為祖國的航天事業不懈奮鬥。」

而9月初，聶海勝在太空站期間接受央視訪問時稱，自己回到地球後最想吃的是家鄉襄陽的牛雜麵。近日，聶海勝的弟弟聶新勝在得知消息後，還專門將烹飪大師請到家中，學做牛雜麵。聶新勝介紹指，棗北人喜歡吃面食，但小時候家里窮，吃不起肉面。這一次等哥哥聶海勝完成任務回到家中後，他要親手為哥哥製作牛雜麵。

而作為中國首位在太空站執行出艙任務的航天員劉伯明說，「感謝大家的關心、祝福，這個生日令我終生難忘。宇宙浩瀚美麗，令人心馳神往。再次飛上蒼穹，在中國自己的空間站進行太空漫步，是我的幸運，更是一種幸福。感謝所有科研工作者，是你們保駕護護航，我們才能順利圓滿完成任務。我會繼續努力，爭取飛得更高、更遠、更久，將外太空更美妙的體驗和美麗的風景，帶給億萬華夏兒女。」

據了解，劉伯明出生於1966年9月17日，今天正是他55歲的生日。《極目新聞》採訪了劉伯明的家人，弟弟劉伯福說，「二哥吃飯不挑食，回到家鄉吃啥飯菜都香。二哥在新聞視頻中曾透露，回到地面後最想吃老家的紫花油豆角，等他休整一段時間後如果回到家鄉，家人會給他準備排骨燉豆角、殺豬菜等家鄉菜。」

首次登上太空的航天員湯洪波稱，「回來的感覺非常好，飛上太空的感覺真的好。這次我們三個月的太空之旅，完成了大量的空間站建造任務，以及大量的科學實驗。在閒暇之餘也領略了太空的深邃和奇妙，我始終相信只要努力奮鬥就能成就更好的自己。此時此刻，我非常想念我的親人，以及戰友們，想對湖南老家的父母說一句：『爹爹媽媽，我回來了！身體好，精神好，非常好！』。」

在湯洪波的老家湖南湘潭，他的家人在電視觀看直播，湯洪波的父親還對電視豎起大拇指，當聽到湯洪波「隔空報平安」時，他的父母還鼓起了掌。