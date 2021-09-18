河北童被自29樓扔下與母同遭毒手　疑犯曾入獄或因感情糾紛起殺心

河北保定日前發生一宗慘案，一對男女疑似發生爭吵後，男方竟將孩子直接自29樓扔下致其死亡，同時持刀砍死女方。

事後，愈來愈多案情細節流出水面，據內媒「鳳凰星」報道，疑犯李墨（化名）曾因搶劫超市而入獄，案發時才從監獄出來不久，其與女死者朱敏（化名）是情侶，但是否結了婚則未明。同時，朱敏生前亦曾頻繁地遭遇家暴。至於孩子，有居民表示掉落過程中沒聽到叫聲，「孩子可能還在睡覺」。



事發於周三（15日）的保定蓮池區Park灣小區9號樓29層，有居民回憶，當日早上五六點，李墨就持刀上樓，隨後29樓陸續傳出吵鬧聲，斷斷續續持續了1個小時，期間未有人干預。住在朱敏隔壁的女子剛生完孩子不久，她事後表示，自己當時忙於專心照顧孩子，故並沒注意外面的動靜，只聽到了朱敏的尖叫。而朱敏的尖叫和呼救聲，甚至連13樓的一位女士也聽到，可是當保安、警察趕至時，她已躺在血泊中，身上被劃了好幾刀。

孩子墜落在單元口的一輛小三輪車上。（鳳凰星）

至於涉案孩子，其墜落在單元口的一輛小三輪車上，當時三輪車的底盤橫梁遭砸斷，車廂凹陷破裂，右邊車輪亦開裂變形。當時保安和居民一度以為孩子是不小心自己墜樓的，未料是出自疑犯之手。住在24樓的一名老婦稱，當天她清晰聽到樓下「撲通」一聲巨響，起初她還以為是物業裝修弄的，直到女兒致電稱「媽你別下來，我去接孩子」，她才察覺出事。另有居民表示，孩子墜樓後身上沒有血，還有呼吸，掉落過程中亦未聽到其叫聲，故認為孩子被扔下來的時候可能還在睡覺。

最終，母子二人雙雙搶救無效不治，孩子甚至比母親更晚斷氣。而案發後，在29層窗沿上，李墨站了整整10個小時，一直與警方對峙，直到傍晚才「投降」進了窗戶，現場並留下20多支煙頭及被踩塌陷的台沿碎片。期間，民警曾勸李墨下來到醫院看孩子，而他則回應：「你們快去救我兒子！」

據悉，朱敏此前就曾經歷過一段失敗的婚姻，她的兒子5歲多，小名叫「小石頭」，其親父為朱敏的前夫。對於朱敏和李墨的關係，有鄰居表示，朱敏離婚後就和李墨在一起，當日可能因為感情糾紛繼而引發矛盾和打鬥。有民警透露，李墨出生於1984年，剛從監獄出來。

此外，許多居民證實朱敏生前曾遭受家暴，如三輪車被小石頭砸壞的老人表示，他有次看到朱敏和一個男的在樓道打架，腿上都是傷。女鄰居吳芳則指，她數年來多次看到朱敏在樓下獨自哭泣。截至目前，警方尚未公佈疑犯行凶的具體動機，案件尚在進一步調查中。