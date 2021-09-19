恒大令高管返還贖回款項　路透社：多家銀行為其可能倒閉做準備

中國恒大集團的財務風暴引發國際關注，不只投資人擔心血本無歸，恒大集團主要的貸款銀行也不得不做出應對，面對短期內貸款無法回收的情形。據《路透社》9月18日報道，有些銀行已經為貸款計提損失準備，另一些銀行則計劃展延短期貸款。這些舉動顯示出中國的金融機構，正為恒大可能倒閉做準備。



而據《澎湃新聞》報道，恒大集團官網的公告稱，截至5月1日，恒大共計44名高管持有恒大財富58筆投資產品。5月1日至9月7日期間，有六人提前贖回12筆投資產品。恒大發公告稱，已要求六名管理人員必須將提前贖回的所有款項限期返回，並給予他們嚴厲懲處。



報道引述一名銀行高層表示，中國農業銀行已經計提部分貸款損失準備，以審慎態度應對恒大的貸款；另外兩大貸款銀行，民生銀行和中信銀行的相關人員指出，準備對部分短期貸款進行展期。上述三家銀行均未對此事作出正面回應。

但據知情人士在報道中透露，中國各銀行所持有恒大的貸款，曝險情形在過去一年已經下滑，而且多數的貸款餘額都有擔保品或有存單作為保證。報道提到，民生銀行在過去1年間，對恒大的貸款餘額從人民幣400億元降至300億元，但於此同時，已在近幾個月停止提供恒大新貸款。

恒大在深圳的總部聚集了抗議的民眾（Reuters）

根據恒大去年公布的數據顯示，向銀行及其他機構的貸款總額為人民幣6,934億元，分析師普遍認為，佔比較大的信託貸款已經較2019年的7,823億元減少。

報道提到，根據一份外流的內部文件顯示，2020年間恒大向超過128家銀行及超過121家非銀行機構借貸。雖然這份文件被恒大否認，但許多分析師都認真看待。

一名國有銀行相關人士在報道中透露，文件外流後，中國的央行要求所有恒大的主要往來銀行檢討曝險情形，並逐月評估相關財務風險。

此外，中國恒大財富此前被指出現產品逾期未兑、高管提前兑付等問題。恒大9月18日發公告稱，已要求六名管理人員必須將提前贖回的所有款項限期返回，並給予他們嚴厲懲處。

據內地媒體《澎湃新聞》報道，發布在恒大集團官網的公告稱，截至5月1日，恒大共計44名高管持有恒大財富58筆投資產品。5月1日至9月7日期間，有六人提前贖回12筆投資產品。

公告稱，針對部分管理人員提前贖回恒大財富投資產品一事，集團公司高度重視，並要求恒大財富必須嚴格按照已公布的兑付方案執行，確保公平公正、一視同仁。同時，要求恒大財富中層以上員工必須堅守崗位，繼續做好客户服務工作。