整治低俗婚鬧天價彩禮等陋習　內地推第二批「婚俗改革實驗區」

內地低俗婚鬧事件頻傳且屢禁不止，更曾發生過新郎為避「婚鬧」被車撞、伴娘被強吻等事件。據民政部網站消息，近日《民政部關於同意將河北省邯鄲市肥鄉區等單位確認為第二批全國婚俗改革實驗區的批覆》印發，確認河北省邯鄲市肥鄉區、山西省運城市鹽湖區、內蒙古自治區赤峰市紅山區等17個縣(市、區)為第二批全國婚俗改革實驗區。從今年9月起到2024年9月，實施三年。



今年4月，民政部已推出包括河北河間市在內的15家全國婚俗改革實驗區。民政部提到「試點取得了明顯的成效」，民政部指出，希望通過創新婚育文化載體，加強青年婚戀觀、家庭觀教育引導，對婚嫁陋習、天價彩禮等不良社會風氣進行治理，助力婚姻家庭幸福穩定。

5月，民政部亦印發指導意見，表示要「進一步推進移風易俗，加強新時代公民道德建設，形成良好社會風尚，促進婚姻幸福、家庭和諧」，當中提到將展開對天價禮金、鋪張浪費、低俗婚鬧、隨禮攀比等不正之風的整治。而今年9月則再公布，第二批婚俗改革實驗區。

民政部提盪，年6月下旬以來，民政部開展了第二批婚俗改革試點單位的評估工作，遴選出第二批17家全國婚俗改革實驗區，進一步擴大婚俗改革試點覆蓋面。下一步，民政部將繼續加強對婚俗改革實驗區的指導，總結推廣婚俗改革實驗區創新經驗，破除天價彩禮等陳規陋習，積極構建「新型婚育」文化。

第二批全國婚俗改革實驗區包括：河北省邯鄲市肥鄉區，山西省運城市鹽湖區，內蒙古自治區赤峰市紅山區，上海市奉賢區，江蘇省無錫市濱湖區，浙江省三門縣，安徽省合肥市包河區、和縣，福建省武夷山市，江西省貴溪市，山東省青島市黃島區、沂水縣，湖北省武漢市武昌區，廣西壯族自治區柳州市城中區，海南省瓊海市，寧夏回族自治區鹽池縣，新疆維吾爾自治區烏魯木齊市頭屯河區。

低俗婚鬧屢禁不止

今年7月，微博有一段「婚鬧影片」，片中一位穿著禮服的伴娘在迎親儀式上，遭到多名男子壓在床。據悉，新郎男親友大玩拔腿毛遊戲，直接掀開女孩的裙子，遭到抨擊。

去年9月，網絡流傳一段河南省的婚鬧影片，新郎被眾人合力押至一個狹小的鐵籠內，期間有朋友踢他的屁股，還有人從他的頭上淋下綠油，場面十分狼狽。也讓「婚鬧」的爭議再次被討論，網民認為很多「明顯已違背社會公序風俗」



2018年，24歲新郎艾光濤為躲避朋友「婚鬧」，闖入高速公路而被撞傷，顱骨骨折兼顱內出血，住院治療半個月。更判需為事故負全責，賠償涉事車主約3萬元（人民幣）的車輛維修費用。「婚鬧」引發的事故糾紛不只一件。

天價彩禮成婚姻難題

此外，「彩禮」亦是內地青年在籌備婚姻時的一大難題，尤其在內地農村地區，彩禮更成為鄰里間攀比的重點項目，讓內地青年「結婚返貧」。2017年，河南省湯陰縣一新郎因為11萬元人民幣的彩禮，在新婚夜錘殺新娘的悲劇。

2019年，《中共中央國務院關於堅持農業農村優先發展做好「三農」工作的若干意見》發佈，文件提到，「要對婚喪陋習、天價彩禮、孝道式微、老無所養等不良社會風氣進行治理」。

2020年，據人民網報道，江西鄱陽縣一村民在女兒出嫁儀式上，用篩子盛人民幣26萬元現金，被網友認為是「天價彩禮」並舉報。當地移風易俗領導小組辦公室調查後通報批評，在宣傳欄上以「黑榜」公佈。

《人民網》提到，在整治過程中，一是說明宣導不能只停留在文件，地方有關部門要將工作落到實處，要向群眾講明白「包子有肉不在褶上」。二是個別地方將婚嫁酒席和彩禮「標準」卡得過死，引發爭議。文中提到，宣導文明新風，也要因地制宜、脫離實際可能導致新的形式主義。