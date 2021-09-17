社交新寵｜怕父母催婚？25萬內地年輕人下載APP要找「形式婚姻」

據《紅星新聞》報道，9 月初有網友發文稱有一款社交APP「形婚吧」 在網路興起，已有超 25 萬人下載，這是一款提供「形式婚姻」的交友平台。會員費用人民幣 199 元到 1299 元不等，



而針對該APP是否違反《婚姻法》以及若遭遇騙婚平台是否該擔責引發不同的討論，而對「形式婚姻」的需求也反映內地年輕人對被父母逼婚的焦慮。



日前有網民爆料跟《紅星新聞》爆料，提到社交APP「形婚吧」走紅，標榜是「一個全國性形式婚姻交友」 APP，為特殊群體（同性或無性等）提供便捷、安全的形式婚姻、無性婚姻交友平台。

《紅星新聞》記者調查發現該平台帳號綁定手機，除性別、生日、身高、體重等基本資訊外，還可填寫婚姻狀況、交友類型、性取向、「是否有同性伴侶」「是否要小孩」等，交友類型包括「形式婚姻」、「無性婚姻」和「正常婚姻」三項。

而該APP類似一般的交友軟體，會員費為 199 元到 1299 元不等，有不同的效期和查看人數限制，如原價 199 元的白銀會員可用三個月，每月可查看 30 個會員的聯繫方式；原價 399 元的 黃金會員效期為一年，每月可查看 100 個會員的聯繫方式；原價在千元左右的鉑金會員和 鑽石會員則長期有效，後者更有動態置頂功能。

而據《紅星新聞》記者探查，使用者多數自稱迫于父母壓力或世俗觀念需要找人 「形式婚姻」，年紀多為 80 後、90 後，希望跟對象可以「互不干涉生活 」，但逢年過節需要對象可以一起回家「拜訪親友」。

例如有一名山東男性表示因家裡需要，希望能找到一名女性「形婚」並提到可以簽婚前協議，也可以分房睡，但逢年過節需要去對方家裡走動。此外，該APP的一大使用客群是同性戀，希望能完成父母期望或生子願望。



2014年內地亦曾出現一款主打形婚的APP「 iHomo」，目標是為同性戀者創建一個高品質形婚平台，其創辦人歐小白是中國程式設計師，也是一名女同性戀。2012年時發現身邊越來越多的朋友開始有尋求形婚對象的需求，尤其是中國傳統的春節最為急迫，遂創辦這個平台，要讓LGBT（同性戀者、雙性戀者、跨性別者）群體老有所依。歐小白亦因此入選，「2016年BBC全球百大女性人物」。

「形婚」會否成「騙婚」

該爆料網民質疑，上架此類應用有悖《婚姻法》，且對青少年的婚姻及法律知識造成誤導。亦有網友質疑，若在此類 APP 交友後被騙婚導致自身遭到侵害，「平台該如何保障用戶權益」。

除了「形婚」也有人偽造的結婚證、離婚證騙家長。（澎湃新聞）

對此，該APP公司工作人員9月13日回覆記者表示，他們只提供平台，且公司已在用戶條款中做出免責提醒，「如果有使用者遇到騙婚等情況，他們不會承擔責任」。

此外，北京必奕律師事務所律師李國蓓對《紅星新聞》提到，婚姻關係涉及身份關係也涉及財產關係，「形婚」法律上確認男女雙方婚姻關係，但實際上雙方並不想產生身份關係與財產關係，現實生活中處理糾紛就變得非常複雜。

李國蓓也提到，目前根據內地法規較難認定「婚內強姦 」這一罪名，一旦登記結婚，法律上則認為雙方有履行「性生活」義務，「強姦罪首先是違背婦女意志發生的性行為，在雙方是有著法定合法夫妻的這一前提條件下，如何認定違背婦女意志，這一點很難認定，案例相對來說也是比較少的。」李國蓓認為，「如果遇到騙婚或婚內強姦等犯罪行為，應立即報警。」